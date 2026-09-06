Las temperaturas bajan en A Coruña pero se mantiene el calor antes del regreso de la lluvia

Imagen de archivo de un día soleado en A Coruña. Quincemil

Después de un sábado con alerta por altas temperaturas, el termómetro baja este domingo en A Coruña en un día en el que, de todas formas, hará bastante calor y el sol brillará durante toda la jornada.

Para hoy, según la predicción de MeteoGalicia, se esperan máximas de 24 grados y mínimas de 16 grados.

El calor, así como los rayos ultravioleta, tendrán especial incidencia en las horas centrales del día.

Con el paso de las horas el mercurio irá descendiendo hasta los 18 grados previstos para las 21:00 horas. Por la noche, comenzarán a entrar las nubes.

Con este primer fin de semana de septiembre A Coruña se despide, al menos de manera temporal, del sol y el calor.

Este lunes, aunque se podrán alcanzar hasta 23 grados de máxima, MeteoGalicia prevé un día de cielos nublados y lluvias puntuales, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La lluvia seguirá el martes, con chubascos presentes durante buena parte de la jornada y máximas que bajarán unos dos grados.