Controlado un incendio forestal en el entorno del aeropuerto de A Coruña

Un incendio forestal se ha declarado este domingo en el entorno del aeropuerto de Alvedro, dentro del municipio de Culleredo.

El fuego se activó a las 14:18 horas y el humo era visible desde la Tercera Ronda, antes del desvío al aeropuerto.

La zona afectada, según informa el Concello, se concentra en el monte Costa.

El gobierno local indica también que "todo indica que fue causado durante las operaciones de pirotecnia de las fiestas patronales".

El núcleo más próximo es Cilobre, aunque el Concello afirma que ninguna vivienda se vio afectada. De todas formas, se ha recomendado a los residentes que dejen sus casas de manera temporal por la humareda.

Medio Rural ha movilizado a tres agentes, ocho brigadas, tres motobombas y cuatro helicópteros.

En el dispositivo participan también bomberos del consorcio, Policía Local y Guardia Civil.

Por el momento se desconoce la extensión de la superficie quemada.

Dos horas después de su declaración, el fuego está ya bajo control.