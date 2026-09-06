El cruce entre Modesta Goicuría y plaza de Pontevedra, en A Coruña, tendrá luces de semáforo en el suelo

Cruce junto a Modesta Goicuría en A Coruña. Concello de A Coruña

El cruce ubicado entre la calle Modesta Goicuría y la plaza de Pontevedra incorporará nuevas señales. El Concello instalará aquí dos bandas led en el suelo que reproducirán la señal luminosa de los semáforos con el objetivo de incrementar la seguridad vial en una zona con dos centros educativos.

Estas balizas semafóricas se colocarán en el paso de peatones y se instalarán garantizando la ausencia de desniveles y el cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

Estas nuevas señales, una vez empiece su instalación, estarán completamente instaladas en unos dos meses.

CEIP Fernández Latorre

De manera paralela, el Concello recuerda que también se actuó en el acceso del CEIP Fernández Latorre.

Aquí se repintaron las zonas de circulación de vehículos para facilitar el orden del tráfico y se renovaron las señales.

Además, se instaló un sistema de vallado para separar las aceras de la carretera y ampliar el espacio para peatones.