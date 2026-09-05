Interceptan en Culleredo (A Coruña) a un conductor sin carné, seguro, ITV y positivo en alcoholemia

El paseo junto a la ría de O Burgo, en el municipio de Culleredo (A Coruña). López

La Policía Local de Culleredo interceptó en la noche del viernes a un conductor de 24 años que no tenía carné, seguro ni ITV y que, además, dio resultado positivo en el test de alcoholemia.

El joven, vecino de Cambre, circulaba por O Burgo acumulando varias infracciones graves y un delito contra la seguridad vial.

Los hechos tuvieron lugar cerca de la urbanización de A Cros hacia las 23.50 horas.

Aquí, los agentes procedieron a identificar al conductor dentro de un control de tráfico habitual.

Al pedirle la documentación, pudieron constatar que carecía tanto de la ITV en vigor, como de la póliza de seguro y, además, confirmaron que se le había retirado el permiso de conducir.

Al realizarle la prueba de alcoholemia el joven dio un resultado positivo de 0,37 mg/l en aire espirado, superando el límite máximo permitido.

El conductor deberá someterse a un juicio rápido esta misma semana.