Inauguradas en Oza-Cesuras (A Coruña) las mejoras en la AC-840

Oza-Cesuras ya tiene una nueva senda paralela a la carretera y un paso inferior bajo el ferrocarril en la AC-840. Este sábado se ha inaugurado el resultado de unas obras que han contado con un presupuesto de 1,2 millones de euros y han sido ejecutadas por la Xunta de Galicia.

Para constatar el fin de los trabajos, han visitado el lugar la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, y el alcalde, Pablo González.

Allí, en un acto institucional, Allegue ha indicado que la senda y el paso inferior, de uso compartido para peatones y ciclistas no profesionales, dan respuesta a una demanda "histórica" de los vecinos.

Según el Concello, el talud dividía el núcleo más poblado del municipio y el único acceso peatonal era la propia carretera que no cuenta con arcén a su paso bajo el viaducto.

De hecho, el alcalde ha agradecido especialmente a uno de los asistentes, Tito Morales, un vecino con movilidad reducida que reivindicó su derecho a poder acompañar a su hijo hasta el colegio público de Oza.

El departamento autonómico ha incidido en que ambas intervenciones permitirán mejorar la movilidad y la seguridad vecinal en este núcleo municipal, ya que conectan con servicios públicos como el colegio, el Concello o el pabellón.

Nuevo paso inferior

El paso inferior conforma una gran estructura de hormigón de 22 metros de longitud y un ancho de 5 metros y que conecta con los itinerarios y aceras que ya existen en el entorno.

Por su parte, la senda paralela a la vía del tren cuenta con 124 metros de longitud.

Las actuaciones se completaron con los trabajos de acondicionamiento de la zona en la que llega al camino de servicio, la habilitación de unas escaleras, nueva iluminación a lo largo del tramo, recogida de pluviales, elementos de protección y una barandilla.