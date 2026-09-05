A Coruña vivirá una jornada de verano antes de la bajada de las temperaturas

Ola de calor en julio de 2026 en A Coruña. Carmen G. Mariñas

A Coruña pasará un sábado, 5 de septiembre, bajo el sol y altas temperaturas en un día en el que se espera que los termómetros lleguen a marcar 32 grados de máxima en las horas centrales del día.

La ciudad se encuentra bajo alerta amarilla, declarada a primera hora de este sábado, por temperaturas máximas entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Pasadas las 10:30 horas, la estación meteorológica de la Torre de Hércules ya marcaba más de 21 grados.

El termómetro no hará más que ir en aumento, a la vez que las nubes que todavía se ven en el cielo se irán despejando para dar paso a un día soleado desde el mediodía.

Además, pese a estar ya en septiembre, la predicción de MeteoGalicia indica que las altas temperaturas se alargarán hasta bien entrada la tarde. La previsión es que a las 19:00 horas siga habiendo unos 31 grados.

La noche no se quedará atrás y para salir este sábado no será necesaria la chaqueta. Hacia la medianoche, el mercurio se situará en torno a 22 grados.

Asimismo, en las horas centrales del día tendrán especial incidencia los rayos ultravioleta, alcanzando valores máximos.

Todo cambiará el domingo, para cuando se registre un importante descenso de las temperaturas.

Mañana las máximas se quedarán en unos 23 grados, con unas horas matinales marcadas por las nubes y un mediodía y tarde en los que habrá presencia de nubes altas.