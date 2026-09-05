A Coruña pasa el primer fin de semana de septiembre en las playas y en alerta por calor

Este sábado está marcado por las altas temperaturas en A Coruña. La ciudad está esta tarde en alerta amarilla por valores que se sitúan en torno a 32 grados.

El calor y también el sol han animado a muchos a disfrutar de un día de playa.

Desde el mediodía, arenales como As Lapas, Orzán o Riazor han comenzado a llenarse de bañistas que aprovechan el Atlántico para refrescarse.

Eso sí, en estas dos últimas playas hay algunas zonas en las que se ha prohibido el baño, debido al fuerte oleaje, con unas mareas típicas de esta época del año.

Junto a la Coraza ondean varias banderas rojas.

En el resto de la ciudad, la manga corta y los abanicos protagonizan muchas estampas, aunque hay también quien ya ha hecho el cambio de armario y se atreve a llevar ya una chaqueta.

Esta no será necesaria ni por la noche, cuando se espera que los termómetros sigan por encima de los 20 grados.

Y quienes no son de playa están pudiendo disfrutar también de las terrazas de la ciudad o incluso de un tradicional helado en la Marina, o en otros puntos como junto a las Esclavas o la Torre de Hércules.

A Coruña despedirá mañana las altas temperaturas pero no el sol. Para este domingo se esperan máximas de en torno a 23 grados y cielos mayormente despejados.