A Coruña homenajea a Joaquín Martín Martínez, fusilado en 1936 por defender la democracia

Homenaje a Joaquín Martín Martínez en A Coruña. Concello de A Coruña

Una nueva placa recuerda para siempre a Joaquín Martín Martínez, secretario municipal de A Coruña que fue fusilado en 1936 por defender la democracia y la libertad y a quien se rindió homenaje este sábado en As Atochas.

El lugar en el que ahora se encuentra la placa es el mismo donde hace 90 años fue detenido cuando se dirigía al Palacio Municipal de María Pita.

Luego, fue fusilado en el Campo da Rata un 31 de agosto.

El acto estuvo organizado por el Concello y por el Colexio Oficial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros da Administración Local y contó con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, y del presidente del órgano, José Antonio Rueda Valenzuela.

También acudieron familiares de Marín Martínez y de Alfredo Suárez Ferrín, entre otros.

Allí, Rey reivindicó la identidad democrática de A Coruña recogiendo unas palabras del propio Joaquín Martín, declaradas el 14 de abril de 1936: "La historia política de A Coruña es de una luminosidad rutilante por la democracia".

La alcaldesa puso en valor la aportación de Martín Martínez como servidor público y en el municipalismo.

"Queremos poner en valor no solo la figura de Joaquín y la memoria de todas las víctimas que, como él, sufrieron la represión, sino también de sus familias, que tuvieron que enfrentar las consecuencias", añadió.

Además, este sábado también se rindió homenaje en los jardines de Méndez Núñez a Alfredo Suárez Ferrín, exalcalde que tiene un busto en este espacio.

Él también fue asesinado hace ahora 90 años.

En la línea con acciones de memoria democrática, el Concello recuerda que en el pleno de la próxima semana se votará la anulación de los acuerdos de 1962 que otorgaron la Casa Cornide a Barrié de la Maza terminando, gracias a él, en manos de la familia Franco.