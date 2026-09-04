Tercer día consecutivo de incidencias en el aeropuerto de A Coruña: dos vuelos a Madrid, cancelados

Dos cancelaciones en el aeropuerto de Alvedro por culpa de la niebla @vuelamásalto

La niebla vuelve a complicar este viernes la operativa del aeropuerto de Alvedro. Es el tercer día consecutivo de incidencias en la terminal coruñesa, después de que desde este miércoles varios vuelos se hayan visto afectados por la escasa visibilidad, con aviones que no han podido aterrizar o despegar con normalidad.

Este viernes, las complicaciones comenzaron a primera hora de la mañana. El primer vuelo con destino Madrid, operado por Air Europa, tenía prevista su salida a las 6:35 horas, pero finalmente fue cancelado.

Tampoco pudo salir el siguiente vuelo hacia la capital. El Iberia IB1112, programado para las 7:20 horas, también fue cancelado debido a las condiciones meteorológicas.

La situación afectó igualmente a las llegadas. El vuelo IB1111 de Iberia, procedente de Madrid y con aterrizaje previsto en Alvedro a las 6:40 horas, tuvo que ser desviado al aeropuerto de Santiago de Compostela por la niebla.

Los pasajeros pudieron aterrizar finalmente en la capital gallega, donde no se registraron incidencias, y desde allí fueron trasladados hasta A Coruña en un autobús facilitado por el propio aeropuerto.

La operativa comenzó a recuperar la normalidad conforme avanzó la mañana. El siguiente vuelo de A Coruña a Madrid, previsto para las 10:35 horas, sí pudo despegar con normalidad.

Las incidencias se acumulan así por tercer día consecutivo en Alvedro, donde la niebla está condicionando especialmente las primeras operaciones de la jornada, justo con la entrada de septiembre y con la vuelta a la rutina.