La Policía de Arteixo (A Coruña) destapa un caso de un hombre que se hacía pasar por rumano

La Policía Local de Arteixo ha destapado un caso de falsedad documental de un hombre que se hacía pasar por rumano gracias a un control de alcoholemia.

Los hechos se produjeron cuando, en una intervención de tráfico, los agentes procedieron a identificar a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial por una posible alcoholemia. En el test, el hombre dio positivo superando los límites establecidos.

Al pedirle su documentación, la Policía constató que el conductor utilizaba una carta de identidad rumana falsificada para hacerse pasar por ciudadano comunitario y obtener así el NIE. Sin embargo, su nacionalidad es moldava, como así constaba en su permiso de conducir.

Los agentes detectaron anomalías en las medidas de seguridad de ambos documentos y, tras realizar las comprobaciones técnicas y cruzar los datos con las bases y consultar al servicio de la Policía Nacional Punto Atenas, pudieron confirmar que ambos documentos eran falsos.

Con su identificación falsa, el hombre logró obtener un NIE y evitar así los trámites, requisitos y permisos de residencia y trabajo que se aplican a países extracomunitarios.

Ahora, se enfrenta a un delito de falsedad documental y fraude a la Ley de Extranjería.