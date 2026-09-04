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Una persona resulta herida en un aparatoso accidente en el entorno del hospital de A Coruña
El vehículo sufrió una salida de vía en la Avenida da Pasaxe
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Una persona ha resultado herida esta tarde al protagonizar un aparatoso accidente de tráfico en la AC-12, a la altura del CHUAC en dirección entrada hacia A Coruña.
El siniestro tuvo lugar hacia las 16:20 horas en el kilómetro 2,5 de la vía. Aquí, la persona que conducía el vehículo, una furgoneta, perdió el control del mismo saliéndose de la carretera y chocando contra la mediana.
Hasta el lugar, en la Avenida da Pasaxe, se desplazó la Policía Local, la Guardia Civil y Urxencias Sanitarias, que ofrecieron asistencia sanitaria a la víctima del accidente.
La zona se encuentra en obras debido a los nuevos accesos que se han diseñado para la reforma del CHUAC. La previsión es que los trabajos se extiendan hasta bien entrado el 2027.