O Parrote encabeza las incidencias de este verano en A Coruña con más de 250 cortes

Inauguración de la zona de baño completa de O Parrote este 2026. Carmen G. Mariñas

Este ha sido el primer verano en el que A Coruña ha podido disfrutar de la plataforma de baño flotante de O Parrote, en un complejo que incluye dos piscinas y numerosas actividades náuticas. La nueva estructura invitó a más personas a bañarse en esta zona y, con ello, aumentaron también las incidencias. Entre el 15 de junio y el 31 de agosto, registró 276 de ellas.

La gran mayoría, unas 261, fueron debido a cortes.

Con estos números, O Parrote lidera el ránking de incidencias registradas en las zonas de baño de la ciudad. Prácticamente una de cada tres se produjeron aquí.

Si se comparan los datos con los cuatro años anteriores, el incremento es notable. Entre el 2022 y el 2025 hubo aquí algo más de un centenar de percances, casi tantos como atendiendo solo al pasado mes de agosto, cuando se registraron 105.

Pero, ¿por qué hay tantas incidencias en O Parrote?

El motivo está en la zona en la que se sitúa, portuaria y con numerosas rocas. A diferencia de las playas, donde lo habitual es caminar sobre la arena, para bañarse aquí resulta casi imposible no encontrarse con las rocas, resbalar con la acumulación de algas e incluso chocar contra conchas de pequeño tamaño.

Todo ello aumentó el número de cortes registrados, la incidencia protagonista en la caseta de los socorristas.

A Coruña estrena el nuevo edificio de O Parrote que completa la plataforma náutica Carmen G. Mariñas

La Autoridad Portuaria, responsable de este espacio, llevó a cabo un refuerzo en las tareas de limpieza para disminuir la presencia de algas y conchas pero lo natural de este medio dificulta mitigar este tipo de percances.

Tres incidencias diarias

Atendiendo al total registrado en la ciudad, hasta 870, A Coruña vivió una media de tres incidentes al día a lo largo de este verano en lugares como Riazor, Orzán, Lapas, Oza o San Amaro. La mayor parte de ellas, 322, fueron en agosto.

Además, en este cómputo total, de nuevo los cortes son protagonistas con 447.

Más allá de O Parrote, se produjeron también en Oza (72), Riazor (38), San Amaro (31), Orzán (27), Lapas (15) y tres fueron atendidas en ambulancia.

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El siguiente percance más frecuente fue el de picaduras de escarapotes.

Estos peces picaron en 131 ocasiones, la mayor parte de ellos en San Amaro y en Orzán, que registraron 65 y 60 picaduras respectivamente.

Otras picaduras, estas de insectos, también se cuelan entre las atenciones más frecuentes por los servicios de socorrismo, con un total de 63, la mayoría en Riazor (28) y San Amaro (11).

El siguiente puesto lo ocupan las abrasiones no solares y heridas superficiales, con un total de 45 en dos meses y medio, y repartidas principalmente entre San Amaro (15), Oza (12) y Orzán (11).

Ola de calor en julio de 2026 en A Coruña. Carmen G. Mariñas

En cuanto a los traumatismos, llegan a 30, muy repartidos entre las distintas zonas de baño de la ciudad. Algo menos, 29, fueron las heridas punzantes.

Por el resto, atendiendo a los mismos datos, A Coruña puede presumir de haber registrado pocos percances de gravedad.

Los golpes de calor, las fracturas o los esguinces se quedan en la decena este verano, mientras que las paradas cardiorrespiratorias y las pérdidas de conocimiento suman 7.

Solo se registraron 16 rescates y no hubo además ningún traslado.