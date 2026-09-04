Muere Benigna Peña, impulsora del Hospital San Rafael de A Coruña

Benigna Peña Sánchez, cofundadora del Hospital San Rafael de A Coruña y presidenta de su Patronato, ha fallecido este viernes en la ciudad. Fuentes familiares han confirmado su muerte y han informado de que la capilla ardiente se encuentra instalada en el propio centro hospitalario.

El entierro tendrá lugar este sábado a las 11:30 horas en el cementerio de San Amaro, mientras que el funeral se celebrará a las 13:30 horas en Oleiros.

Peña estuvo estrechamente vinculada durante décadas al desarrollo del Hospital San Rafael, un proyecto que puso en marcha junto a su marido, el doctor Rafael Hervada, y que se convirtió en una de las iniciativas más importantes de su trayectoria profesional.

Nacida en Matanza de los Oteros (León) en 1937, se trasladó siendo joven a A Coruña, ciudad en la que desarrollaría buena parte de su vida personal y empresarial. Se graduó como profesora mercantil en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de A Coruña en 1955 y, cuatro años después, completó su formación como actuaria de seguros en Madrid.

Una vida ligada al Hospital San Rafael

Su trayectoria profesional comenzó vinculada al sector asegurador. En 1960 participó en la transformación del antiguo Igualatorio Hércules Coruñés, fundado por Rafael Hervada, una entidad que evolucionaría con los años hasta convertirse en la actual Hércules Salud, compañía que también presidía.

Pero uno de los proyectos que marcaría especialmente su trayectoria fue el Hospital San Rafael. Peña y Hervada colocaron en 1966 la primera piedra del entonces Instituto Médico Quirúrgico San Rafael en As Xubias, en una zona que todavía no contaba con el actual complejo hospitalario del CHUAC.

El centro abrió sus puertas en 1969, inicialmente con un centenar de camas, y fue creciendo y adaptándose posteriormente a los cambios experimentados por la medicina y la asistencia sanitaria.

Con motivo del 55 aniversario del hospital, Peña echaba la vista atrás para recordar unos comienzos marcados por "las dificultades, pero también la ilusión".

Investigación y compromiso social

Su actividad estuvo también vinculada al impulso de la investigación biomédica. En 1984 promovió la creación del Premio Rafael Hervada a la Investigación Biomédica, destinado a reconocer trabajos científicos y que ha ido consolidando su trayectoria a lo largo de las décadas.

Años después, en 2015, impulsó la Fundación San Rafael, desde la que se desarrollan iniciativas relacionadas con la formación de profesionales sanitarios, la investigación y el apoyo a diferentes colectivos.

Benigna Peña ejercía actualmente como presidenta del Patronato de la Fundación San Rafael, integrado además por otros siete miembros, y mantenía asimismo la presidencia de Hércules Salud y de Sanal Control Medioambiental.

Su fallecimiento pone fin a una trayectoria profesional estrechamente ligada a la evolución del Hospital San Rafael y a varias iniciativas empresariales y sanitarias desarrolladas desde A Coruña durante más de seis décadas.