Dos heridos tras un atropello y una colisión en cadena en Guísamo, Bergondo (A Coruña)

Uno de los vehículos implicados en la colisión en cadena Cedida

Dos personas han resultado heridas leves este viernes tras un atropello y una posterior colisión en cadena en Guísamo, en Bergondo (A Coruña). Ambos heridos fueron trasladados al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Los hechos se produjeron alrededor de las 10:30 horas, a la altura de la Panadería Panor, en el punto kilométrico 579. En primer lugar se registró un atropello en el que una persona resultó herida leve. Como consecuencia del incidente se produjo además una colisión en cadena en la que se vieron implicados tres vehículos. Este segundo accidente dejó otra persona herida leve.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Bergondo, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos del Consorcio Provincial y Guardia Civil de Tráfico.

Los accidentes provocaron retenciones considerables en la zona durante la mañana. La circulación, no obstante, ya se encuentra restablecida.