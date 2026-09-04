El dueño de la Pulpeira de Melide, en A Coruña, tras casi caerle la rama de un árbol: "Escuché el chasquido y me aparté"

La rama de un árbol cayó anoche frente a las terrazas de plaza España, en A Coruña Cedida

Toda una vida dedicada a la hostelería, pero jamás se habría imaginado que una rama de árbol acabaría pasándole rozando durante uno de sus servicios. Se trata de Gorka Rodríguez, cuarta generación de la Pulpeira de Melide, que ayer se llevó un buen susto cuando uno de los grandes brazos del árbol centenario situado frente a su restaurante cayó sobre la calle.

"Solo me rozó, y menos mal", cuenta. Eran alrededor de las 22:30 horas y estaba en uno de sus servicios, a punto de terminar con las últimas mesas, cuando escuchó a sus espaldas el crujir de una de las ramas.

"Escuché el chasquido y me aparté", relata. Su reacción le permitió evitar el impacto y, por suerte, la rama simplemente le rozó. "Fue un susto", reconoce.

No era, además, la primera vez que Gorka veía caer una rama de este árbol. "En junio ya vino la Policía Local a hacer un informe, y el año pasado otra vez", explica. En aquellas ocasiones, sin embargo, las ramas habían caído hacia la zona ajardinada.

Lo ocurrido ayer fue diferente. El brazo del árbol terminó cayendo justo sobre la calle que bordea la plaza, una zona por la que pasan a diario cientos de personas y en la que también se encuentran las terrazas de los establecimientos hosteleros.

"Son muchas las señoras que se sientan en el banco que hay justo debajo", asegura Gorka, que reconoce que el lugar donde cayó la rama es especialmente transitado.

Pese a todo, el hostelero no cree que la solución pase por cortar el árbol. "Es un árbol precioso", señala. Durante años, este ejemplar ha dado sombra a toda la vía, aunque su enorme tamaño también hace que sus ramas sean especialmente voluminosas. "Cada rama de este ejemplar es otro árbol", explica.

Trabajos de mantenimiento

Esta mañana, los operarios municipales regresaron a la zona después de que los Bomberos de A Coruña tuviesen que intervenir durante la noche para retirar los restos de la rama caída. Tras realizar las correspondientes inspecciones, está previsto que se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios.

Gorka, por su parte, hoy puede contar lo ocurrido con una sonrisa. Aunque le resta importancia al incidente y asegura que "no fue para tanto", reconoce que tuvo suerte. La rama cayó a unos cinco metros de donde se encontraban los clientes.

Una distancia que pudo haber sido mucho menor. Y es que, según explica, muchas veces los clientes esperan precisamente a que quede libre una de las mesas situadas en el punto donde ayer terminó cayendo la rama.