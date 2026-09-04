El curioso paso de patos que llama la atención en Oleiros (A Coruña)

Hay un paso de cebra en Oleiros que, en realidad, corresponde a otro animal. Se trata del paso ubicado en Santa Cruz, en las inmediaciones del parque Luis Seoane, uniendo este y la plaza Esther Pita.

Aquí, además de las personas, los patos del parque utilizan este camino para cruzar a un lado y otro de la vía.

Estas aves viven habitualmente en el parque Luis Seoane, una de las múltiples zonas verdes del municipio, que juntas llegan a sumar 972.000 metros cuadrados.

En este caso, su hábitat se sitúa a pocos metros del castillo de Santa Cruz, uno de los símbolos del patrimonio oleirense. El propio parque es una de sus ubicaciones destacadas. En él, además del estanque de los famosos patos, es donde se celebra la tradicional feria de Alfaroleiros.

Para quien no frecuente esta zona, la escena puede resultar sorprendente.

Aquí no hay semáforo para regular la circulación y no hace falta, ni siquiera en los días de verano en los que el tráfico aumenta en este punto a la ida y a la vuelta de las playas.

En este paso, cuando un pato quiere cruzar, los coches respetan su preferencia y paran para que las aves puedan proseguir su camino.

Paso de patos en Santa Cruz, Oleiros. Google Maps

De hecho, desde hace al menos una década, los propios patos tienen una señal que indica que este es un paso preferente para ellos. Este coincide con el cauce del río que, en realidad, une su desembocadura con el estanque.

Una imagen curiosa que, en el caso de Santa Cruz, se ha convertido en parte de la rutina.