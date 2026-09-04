A Coruña superará los 30 grados este sábado

La masa de aire cálido que se acerca a Galicia dejará unas temperaturas muy elevadas en la ciudad de A Coruña para comenzar el fin de semana. Según la predicción de MeteoGalicia, los termómetros superarán los 30 grados este sábado en la ciudad.

Concretamente, la predicción apunta a unos 31 grados de máxima en un día en el que las mínimas se quedarán en 19 grados.

Una gran variedad térmica que se notará con el paso de las horas. Desde primera hora de la mañana el mercurio rondará los 20 grados para ir ascendiendo y alcanzar ya los 30 pasado el mediodía y subir hasta los 31 grados entre las 13:00 y las 16:00 horas, momento en el que además tendrán mayor incidencia los rayos ultravioleta.

Aunque durante la mañana podrá verse alguna nube, el cielo quedará despejado antes de la tarde.

Tampoco se espera que el viento ayude a aligerar la sensación de calor, ya que la predicción apunta a que soplará de manera débil desde el sureste.

Por la noche, aunque los termómetros bajarán, no será necesario llevar una chaqueta. La previsión apunta a que los valores se mantendrán por encima de los 22 grados, bajando hasta los 19 grados de madrugada.

Pese a esta predicción, A Coruña no se sitúa en las zonas de Galicia bajo alerta por altas temperaturas.

Sí lo hace el interior de la provincia, en nivel amarillo por máximas de 34 grados entre las 15:00 y las 21:00 horas; buena parte de Lugo, donde las máximas alcanzarán los 36 grados y se esperan tormentas localmente fuertes; en el litoral de Pontevedra, con máximas de 34 grados y en varias zonas de Ourense. Aquí hay además alerta naranja en la zona del Miño por temperaturas de casi 40 grados.

De vuelta en la ciudad herculina, el domingo se experimentará una bajada de las temperaturas con máximas que quedarán en los 22 grados y mínimas de 17 grados. Durante toda la jornada habrá presencia de nubes altas.