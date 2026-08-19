Curtis (A Coruña) busca nuevos puntos de captación de agua ante la sequía y pide reducir el consumo

El Ayuntamiento de Curtis, en A Coruña, está reforzando su sistema de abastecimiento de agua ante la situación de prealerta por escasez en la cuenca del río Mandeo, decretada por la Xunta de Galicia. La falta de lluvias de los últimos meses y los bajos caudales han obligado al municipio a extremar la vigilancia sobre los recursos disponibles, aunque, por el momento, no existe riesgo de desabastecimiento a corto plazo.

Una de las principales medidas adoptadas pasa por el control de los consumos. El Ayuntamiento ha trasladado a las empresas con mayor demanda de agua la necesidad de reducir proporcionalmente su utilización para adaptarse a la situación actual. Según el Gobierno local, estas compañías están siguiendo las indicaciones, una circunstancia que ha contribuido a estabilizar las reservas del embalse de A Castellana, desde el que se suministra al polígono industrial de Teixeiro.

La empresa responsable del servicio también ha incrementado la supervisión de los consumos, tanto industriales como domésticos. El Ayuntamiento recuerda además que continúan vigentes las restricciones que impiden utilizar el agua de la red para usos recreativos, ornamentales o labores de limpieza que no sean sanitarias.

En busca de nuevas fuentes de agua

Más allá de las medidas para contener el consumo, el Ayuntamiento trabaja en ampliar las fuentes disponibles. El Gobierno municipal está analizando posibles acuíferos y diferentes emplazamientos para construir pozos, además de otras alternativas que permitan incorporar nuevos recursos a la red.

Entre las opciones que se están valorando también figura la posibilidad de ayudar a financiar el suministro extraordinario que puedan necesitar las industrias, como el transporte de agua mediante camiones cisterna.

La situación actual está directamente relacionada con una primavera especialmente seca y con la escasez de precipitaciones acumulada durante los últimos meses. La falta de lluvias está impidiendo que los ríos recuperen sus caudales habituales y aumenta la presión sobre los sistemas de abastecimiento.

Un embalse con un 60% menos de capacidad útil

El municipio lleva años realizando inversiones para aumentar su capacidad de abastecimiento. Durante el último cuarto de siglo se han construido dos estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP), tres depósitos reguladores y se ha reformado un azud destinado al suministro del polígono industrial.

Una de las actuaciones más recientes fue la construcción, junto a Augas de Galicia, de una nueva infraestructura de captación mediante bombeo en el embalse de A Castellana. Sin embargo, este recurso se enfrenta a un problema añadido: la acumulación de sedimentos ha reducido aproximadamente un 60% su capacidad útil.

La situación se ha complicado todavía más con el descenso del nivel del agua provocado por la sequía. La bajada de la lámina de agua dificultó la captación desde el pantalán donde se encuentran las bombas.

Para evitar que este problema interrumpiese el suministro, el Ayuntamiento habilitó una pista de emergencia y una batea de captación, conectada mediante una tubería con la zona donde están instaladas las bombas. Esta solución permite mantener actualmente la entrada de agua al sistema.

A más largo plazo, el Gobierno local contempla acometer trabajos de dragado y limpieza del embalse para recuperar parte de la capacidad perdida por la acumulación de sedimentos.