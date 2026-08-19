Alarma en la estación de A Coruña por el humo en un tren de Media Distancia

Un camión de bomberos en la estación de A Coruña Cedida

Los Bomberos de A Coruña intervinieron en la noche de este martes por un incendio en un tren de Media Distancia que se encontraba estacionado y sin viajeros a bordo en la estación ferroviaria de la ciudad.

La intervención se produjo a las 20:57 horas en la avenida do Ferrocarril, después de detectarse humo en uno de los coches del convoy. Según explican los bomberos, el fuego se localizó en la parte inferior de un vagón y afectó al cableado.

Para poder realizar las tareas de extinción fue necesario interrumpir la electricidad tanto de la catenaria como del propio tren. Una vez garantizadas las condiciones de seguridad, los efectivos sofocaron el incendio empleando espuma y posteriormente procedieron a ventilar el vagón afectado.

Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos y nueve bomberos y la incidencia se saldó sin heridos.

Desde Renfe explican que los pasajeros que tenían previsto realizar la siguiente circulación a bordo de ese tren fueron reubicados en otro convoy para poder continuar su viaje.

De esta forma, los servicios de emergencia lograron resolver el suceso tras cortar el suministro eléctrico, extinguir el fuego localizado bajo el vagón y ventilar el coche afectado.