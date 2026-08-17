Este es el próximo festivo que se celebrará en A Coruña: macropuente de 6 días si juegas bien tus cartas

El calendario de festivos del verano ha llegado a su fin con la celebración del 15 de agosto, una jornada no laborable en toda España que este año cayó en sábado, por lo que muchos trabajadores ya no tenían que acudir a sus puestos de trabajo.

Tras el descanso del pasado sábado, los coruñeses tendrán que esperar hasta octubre para disfrutar del próximo festivo. A la celebración del Día Nacional de España, el 12 de octubre, se suma este año un festivo local con motivo de la festividad del Rosario.

Hasta 6 días de descanso en A Coruña

Las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario se celebran cada 7 de octubre en honor a la patrona de la ciudad, con dianas y alboradas, pasacalles folclóricos, diversos actos litúrgicos y otras actividades como actuaciones musicales y espectáculos de magia.

Este año, el Día del Rosario será festivo local en A Coruña, algo que no ocurría desde hace varios años. De este modo, los coruñeses tendrán libre la jornada del miércoles 7 de octubre, a la que se suma el festivo del lunes siguiente, 12 de octubre, con motivo del Día Nacional de España.

Los trabajadores que cojan el jueves y el viernes como días de vacaciones tendrán la posibilidad de disfrutar de un macropuente de seis días, desde el miércoles hasta el lunes, para disfrutar de un descanso antes de que llegue el siguiente festivo.

¿Por qué la Virgen del Rosario es la patrona de A Coruña?

En 1589, el pirata británico Francis Drake intentó conquistar A Coruña por mar. Para ello, bombardeó la Ciudad Alta y Pescadería, pero la resistencia de los coruñeses, liderada por María Pita, logró derrotar a las tropas inglesas.

Durante el asedio los coruñeses pidieron a Nuestra Señora del Rosario protección y la liberación de la ciudad. Desde entonces, la Virgen pasó a ser venerada como patrona de A Coruña.

De hecho, existen documentos fechados en 1616 en los que Nuestra Señora del Rosario ya aparece reconocida como patrona de la ciudad.

Próximos festivos y puentes en A Coruña

Además del festivo del 7 de octubre, el calendario laboral en A Coruña incluye otras fechas festivas para lo que resta de 2026. Estas son: