Pelea con arma blanca en un conflictivo bar de Os Mallos, en A Coruña: "Así desde que abrió hace años"

La pesadilla de cualquier persona: un local conflictivo a las puertas de su casa. Es lo que están sufriendo vecinos de la calle Capitán Juan Varela, en Os Mallos. Todo desde que abrió un bar casi a la altura de la ronda de Outeiro, donde se producen peleas de manera habitual.

Así lo relatan los vecinos, que llevan años quejándose de los conflictos que rodean a este establecimiento. Si bien, hasta ahora, no iban más allá de algún que otro grito. Lo preocupante se produjo la pasada madrugada, cuando un hombre apuñaló a otro con un cuchillo, provocándole heridas leves.

La Policía Nacional intervino este lunes poco después de las 00:00 horas, después de que los vecinos alertaran de la reyerta que se estaba produciendo a pocos metros de sus casas.

Según relatan fuentes policiales, acudieron por una pelea entre dos personas en la que una de ellas tenía un arma blanca. Por suerte, no hubo heridos graves, aunque la situación sí ha causado una mayor preocupación en el barrio.

En unas imágenes compartidas por una vecina de la zona, se puede ver a varias personas dando voces en la vía pública. Graba el momento preciso en el que llega la Policía al local. Aunque no se ve el momento del ataque con el cuchillo, sí se observa cómo un hombre abre uno de los contenedores que había frente al local y arroja algo en su interior. "Tiró el cuchillo", contaba la autora del vídeo a Quincemil.

Ambas personas fueron identificadas, pero no hubo ningún detenido. Tampoco hay denuncia por el momento.

"Ya no se trata solo de ruido y peleas ocasionales, sino que ya hay armas de por medio", relatan vecinos. Otros, por su parte, piden más presión por parte de la Policía, ya que, dicen, es algo que lleva sucediendo "años".