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Estabilizado un incendio forestal en el entorno de Bens, en A Coruña
Efectivos del cuerpo de bomberos y medios autonómicos se han desplazado a la zona para tratar de apagar las llamas y lo han dado por controlado a las 22:39
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Los servicios de emergencia han sido movilizados este lunes por la noche por un incendio forestal en el entorno de Bens, en A Coruña, muy próximo a Visma.
El aviso se recibió a las 21:49 horas, según los datos de las incidencias registradas. El fuego se localiza en el entorno de Bens, en una zona próxima a la ciudad, y en el entorno del núcleo de Penamoa. Fue dado por estabilizado a las 22:39.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la superficie afectada ni sobre las causas del incendio. En concreto, se han desplegado dos agentes, dos brigadas y una motobomba.
La incidencia se produce en una jornada marcada por las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales, que mantiene especialmente vigiladas las zonas de vegetación de Galicia.
Hoy mismo, los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir a As Rañas, a una zona que ardió días atrás, a enfriar la zona. Se desplazaron seis profesionales en dos vehículos.