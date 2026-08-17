Estabilizado un incendio forestal en el entorno de Bens, en A Coruña

Los servicios de emergencia han sido movilizados este lunes por la noche por un incendio forestal en el entorno de Bens, en A Coruña, muy próximo a Visma.

El aviso se recibió a las 21:49 horas, según los datos de las incidencias registradas. El fuego se localiza en el entorno de Bens, en una zona próxima a la ciudad, y en el entorno del núcleo de Penamoa. Fue dado por estabilizado a las 22:39.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la superficie afectada ni sobre las causas del incendio. En concreto, se han desplegado dos agentes, dos brigadas y una motobomba.

La incidencia se produce en una jornada marcada por las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales, que mantiene especialmente vigiladas las zonas de vegetación de Galicia.

Hoy mismo, los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir a As Rañas, a una zona que ardió días atrás, a enfriar la zona. Se desplazaron seis profesionales en dos vehículos.