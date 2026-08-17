Dos coches afectados por la caída de cascotes de un edificio de O Ventorrillo de A Coruña

Coche afectado por la caida de cascotes en O Ventorrillo de A Coruña @avvventorrillo

Mal día para dejar el coche en la calle. El pasado domingo, dos vehículos estacionados en la calle Agra Bragua de A Coruña sufrieron daños a causa de cascotes que cayeron a la vía pública. Por suerte, se trató solo de daños materiales.

Los bomberos se tuvieron que trasladar al barrio de O Ventorrillo la pasada noche a eso de las 22:15 después de que los vecinos dieran aviso a la Policía Local. Los agentes trataron de localizar a los propietarios para la urgente reparación de los daños y de otras fisuras visibles a diferentes alturas del propio edificio.

Mientras, los bomberos se encargaron de sanear la fachada. Según informan, se trataba de cascotes de "considerables dimensiones", que se habían desprendido desde la fachada del segundo y tercer piso.

A pesar del susto, nadie resultó herido, aunque sí hubo que lamentar daños materiales en los vehículos.