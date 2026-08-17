Adjudicado el contrato para el Programa de Lecer de A Coruña: más plazas y talleres

El Concello ha adjudicado el contrato para el Programa de Ocio Cultural del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) a la empresa Sportmadness Eventos, SL, que ofrecerá un servicio reforzado de actividades adaptadas a diferentes públicos durante todo el año.

La inversión para este curso aumenta sustancialmente y alcanza los 279.642 euros, duplicando la cantidad anterior, un desembolso que busca garantizar y ampliar la prestación municipal.

Esta programación forma parte de las políticas públicas de dinamización cultural y lúdica promovidas por el Gobierno municipal, que busca impulsar un modelo de entretenimiento sostenible, inclusivo y accesible para toda la ciudadanía. El número total de plazas para las personas usuarias también aumentará, situándose en 11.205, un millar más que el año pasado.

"En este Gobierno creemos que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de una oferta pública de actividades de calidad, por eso el Ayuntamiento pone todos los recursos a su alcance para ofrecer la mejor programación a la ciudadanía, aumentando la inversión, el personal y las prestaciones de este servicio", destacó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

En el contrato, se incluye un contenido muy variado, como talleres, programas de ocio de otoño y primavera, los campamentos de Navidad y verano, las actividades de clausura, los talleres monográficos y el programa de senderismo. El personal profesional encargado de las actividades también aumentará. Habrá 9 monitores que, además, tendrán formación especializada en Necesidades Educativas Especiales (NEE).

En total, el programa incluirá el desarrollo de 27 talleres —incluidos 4 talleres específicos para mayores—, 12 sesiones de otoño y 14 de primavera de los ciclos temáticos —con ponentes en todos los encuentros—, 20 excursiones urbanas y 20 salidas al exterior, una programación de senderismo con 20 rutas para adultos y 9 para niños y niñas, clasificadas según su dificultad y duración, y una oferta de campamentos estructurada por grupos de edad y diferentes temáticas. Además, el elemento de la identidad coruñesa será central en la planificación, promoviendo una forma de ocio vinculada al territorio.

Otro de los puntos reforzados en el contrato es la garantía de las condiciones laborales del personal empleado. Así, se establece en el acuerdo que cualquier incumplimiento de las obligaciones salariales o de Seguridad Social —ya sea un retraso puntual de unos días o un impago— se tipificará directamente como infracción muy grave dentro del régimen de penalidades del contrato. Esto implica que, cada vez que se produzca este tipo de incumplimiento, será de aplicación la penalización máxima prevista por la ley: un 10 % del precio del contrato, IVA excluido, o incluso podrá ser motivo de activación de la cláusula de resolución del contrato.