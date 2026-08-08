A Coruña se prepara para un 12 de agosto histórico: eclipse, cinco cruceros, Dépor-Real Madrid y huelga

A Coruña se prepara para vivir uno de esos días que quedan marcados en el calendario. El miércoles 12 de agosto la ciudad afrontará una concentración de acontecimientos poco habitual: el eclipse total de sol convertirá el atardecer en noche durante algo más de un minuto, cinco grandes cruceros llegarán simultáneamente al puerto, el Deportivo se enfrentará al Real Madrid en el Teresa Herrera y la ciudad estará además inmersa en plena celebración de las fiestas de María Pita.

A todo ello se suma un elemento que introduce todavía más incertidumbre en una jornada que se prevé de una enorme afluencia: los sindicatos han convocado una huelga en el sector de la hostelería para ese mismo día.

El resultado será una A Coruña con una presión extraordinaria sobre sus calles, establecimientos, transporte y servicios. El Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y los distintos cuerpos y organismos implicados trabajan ya en dispositivos especiales para afrontar una jornada en la que la llegada de visitantes podría multiplicar el movimiento habitual de un miércoles de agosto.

No será solamente el día del eclipse. Será también una de las jornadas con mayor concentración de acontecimientos y visitantes que haya vivido la ciudad en los últimos años.

El eclipse, el gran acontecimiento

El principal reclamo será, sin duda, el eclipse total de sol. El fenómeno comenzará en A Coruña a las 19:31 horas y alcanzará su momento de totalidad entre las 20:28 y las 20:29 horas.

Durante 1 minuto y 16 segundos, aproximadamente, la Luna ocultará completamente el Sol. Será todavía de día, pero el cielo se oscurecerá de forma extraordinaria antes de que el fenómeno continúe hasta finalizar a las 21:22 horas.

A Coruña será uno de los puntos privilegiados para contemplarlo y la expectativa ha provocado que visitantes de distintos puntos de España y del extranjero hayan escogido la ciudad como destino para esa fecha.

El litoral coruñés ofrece además una imagen especialmente atractiva para el fenómeno, aunque la baja posición del Sol sobre el horizonte obliga a escoger cuidadosamente el lugar desde el que observarlo.

El Ayuntamiento ha identificado 46 puntos recomendados repartidos por la ciudad y habilitará tres grandes espacios de observación: O Portiño, el parque de Bens y el Monte de San Pedro. También habrá espacios específicos en los barrios y un punto adaptado para personas con movilidad reducida.

La previsión de asistencia ha obligado a preparar un dispositivo específico de movilidad, con aparcamientos disuasorios y refuerzos del transporte público. Y es que la recomendación municipal es clara: evitar el vehículo particular siempre que sea posible y planificar los desplazamientos con antelación.

Cinco cruceros y más de 11.000 pasajeros en un solo día

La llegada de visitantes tendrá otro componente excepcional. Cinco cruceros tienen previsto atracar en A Coruña el 12 de agosto, con una capacidad conjunta que supera los 11.300 pasajeros si todos llegan a plena ocupación. Los cinco buques se repartirán por diferentes muelles de la ciudad.

El Celebrity Apex, con capacidad para unos 3.200 viajeros, y el Queen Anne, con unos 3.000, serán los dos mayores. El primero atracará en Trasatlánticos y el segundo en San Diego.

También llegará el Celebrity Equinox, con capacidad para 2.852 pasajeros, mientras que el Borealis, procedente de Southampton y con unos 1.400 viajeros, utilizará el muelle de Centenario Sur, donde no es habitual que atraquen este tipo de grandes barcos.

El quinto será el MSC Explora III, con un máximo de unos 922 pasajeros, que tendrá previsto su atraque en Calvo Sotelo Sur.

La coincidencia de cinco buques obligará a la Autoridad Portuaria a desplegar un operativo especial para coordinar la atención a las embarcaciones y el movimiento de los cruceristas.

El volumen de visitantes será especialmente relevante porque muchos de esos pasajeros desembarcarán precisamente en las horas previas al eclipse y podrán coincidir en las calles con las personas que hayan acudido expresamente a A Coruña para contemplar el fenómeno.

No será, además, un episodio aislado. La ciudad vivirá tres días consecutivos de una enorme actividad crucerística. El martes 11 están previstas otras tres escalas, con unos 9.000 pasajeros en conjunto, mientras que el jueves 13 llegará el Liberty of the Seas, con capacidad para unos 4.375 viajeros.

Así, solo entre el 11 y el 13 de agosto podrían pasar por A Coruña cerca de 25.800 cruceristas, siempre dependiendo de la ocupación final de los barcos.

El Teresa Herrera pone el broche deportivo

Cuando el cielo todavía esté condicionado por el eclipse, el protagonismo pasará al fútbol. A las 21:00 horas, el Deportivo se enfrentará al Real Madrid en Riazor en la final masculina del Teresa Herrera, uno de los torneos de verano más tradicionales del fútbol español. La cita tendrá además una carga simbólica especial: el torneo coincide con el 120 aniversario del Deportivo y con el regreso del equipo coruñés a Primera División.

El encuentro se celebrará apenas unos minutos después del momento de totalidad del eclipse, una coincidencia que ha obligado a encajar el partido en una jornada extraordinaria.

Desde parte de la grada de Preferencia será posible incluso contemplar el fenómeno, aunque el Ayuntamiento recomienda a los aficionados que quieran disfrutarlo con mejores condiciones que lo hagan desde las inmediaciones del estadio antes de acceder a sus localidades.

La jornada deportiva continuará el jueves 13 con la final femenina, en la que el Dépor Abanca se enfrentará al FC Porto. Además, el Teresa Herrera tendrá este año una dimensión especial para el fútbol base. Las finales del Mini Teresa Herrera se disputarán también en Riazor e incorporarán por primera vez una final alevín femenina.

El museo del Deportivo acogerá asimismo una exposición dedicada a las ocho décadas de historia del torneo, nacido en 1946.

Una huelga de hostelería en el peor momento para el sector

En medio de esta concentración de visitantes y acontecimientos aparece uno de los principales factores de incertidumbre de la jornada: la huelga convocada por CCOO, UGT y CIG en la hostelería coruñesa. Los sindicatos han fijado el paro para el 12 de agosto después de denunciar el bloqueo de la negociación del convenio colectivo, que lleva alrededor de un año y medio caducado.

Las centrales aseguran que los salarios permanecen congelados desde el 1 de enero de 2025 y critican, entre otras cuestiones, las propuestas patronales relacionadas con los complementos durante las bajas médicas.

La convocatoria afectaría al conjunto del sector, incluidos los campings, aunque todavía existe margen para que las partes alcancen un acuerdo que evite finalmente la movilización.

La fecha elegida adquiere una relevancia especial porque coincide precisamente con una jornada en la que bares, restaurantes y establecimientos hosteleros podrían afrontar una demanda muy superior a la habitual.

Para el sector, el 12 de agosto puede convertirse en una oportunidad excepcional por la llegada masiva de visitantes, pero también en un desafío organizativo si finalmente se mantiene el paro.

La propia alcaldesa, Inés Rey, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores y ha reclamado sensibilidad a la patronal, aunque recuerda que la negociación corresponde directamente a empresas y empleados.

La ciudad afrontará la jornada en plena semana grande

Todo esto ocurrirá, además, en plena semana grande de las fiestas de María Pita. La ciudad estará ya recibiendo visitantes por la programación festiva cuando llegue el eclipse. Por tanto, quienes acudan a A Coruña no se concentrarán únicamente alrededor de los puntos de observación: habrá también actividad en las zonas turísticas, terrazas, playas, paseos marítimos y espacios de las fiestas.

El Ayuntamiento prepara una programación específica para acompañar el eclipse en María Pita, con actuaciones como la de Los Satélites y un concierto especial de la Banda Municipal de Música con bandas sonoras relacionadas con el espacio y la exploración del universo. La suma de todos estos elementos convierte el 12 de agosto en una jornada prácticamente inédita.

Un día que obligará a planificar los desplazamientos

El principal reto será probablemente la movilidad. A las personas que viven en A Coruña se sumarán los cruceristas, los visitantes que hayan viajado expresamente para ver el eclipse, los turistas que estén pasando sus vacaciones en la ciudad, los asistentes al Teresa Herrera y quienes se desplacen por la programación de las fiestas.

El Ayuntamiento ya ha anunciado refuerzos de transporte desde las 16:30 horas, especialmente entre el aparcamiento disuasorio de A Zapateira y la plaza de Pontevedra, una conexión que mantendrá el refuerzo después del partido.

La recomendación oficial pasa por dejar el coche en casa y utilizar el transporte público siempre que sea posible. La situación será especialmente delicada en las horas previas al eclipse, cuando miles de personas intentarán desplazarse hacia los puntos con mejor visibilidad, y posteriormente, cuando buena parte de ellas se dirijan hacia Riazor para el Teresa Herrera.

Un reto para el turismo y la hostelería

La jornada supone también una prueba de fuego para el sector turístico coruñés. La ciudad tendrá en pocas horas miles de visitantes adicionales, con cinco cruceros descargando pasajeros, turistas llegados expresamente por el eclipse y una afluencia extraordinaria relacionada con el fútbol y las fiestas.

El precedente más cercano de una concentración semejante de cruceros se produjo el 22 de abril de 2025, cuando cinco buques llevaron a A Coruña alrededor de 15.000 visitantes y el Puerto estimó un impacto económico de aproximadamente un millón de euros.

La diferencia es que esta vez el volumen de visitantes coincidirá con uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas y con una jornada deportiva de enorme atractivo.

El sector turístico afrontará así una situación excepcional, con hoteles, restaurantes, cafeterías, comercios, transporte y servicios turísticos llamados a absorber una demanda muy superior a la habitual. Y, al mismo tiempo, la huelga de hostelería introduce una incógnita que todavía deberá resolverse durante las próximas semanas.

El 12 de agosto, una fecha para el recuerdo

Eclipse, cruceros, fútbol, fiestas y una posible huelga. Todos estos ingredientes harán que el 12 de agosto de 2026 sea probablemente uno de los días más complejos y singulares del verano coruñés. La ciudad tendrá que gestionar simultáneamente una llegada masiva de visitantes y una concentración de actividades que afectará a buena parte de su espacio urbano.

El eclipse será el acontecimiento central, pero la imagen de A Coruña ese día será mucho más amplia: cinco grandes cruceros en sus muelles, miles de turistas recorriendo sus calles, las fiestas de María Pita en plena actividad y Riazor preparado para recibir al Real Madrid.

Y todo ello en una ciudad que tendrá que acostumbrarse, al menos durante unas horas, a funcionar a un ritmo muy diferente al de cualquier otro miércoles de agosto.