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Una colisión entre dos vehículos deja una persona herida en Zalaeta, en A Coruña
El siniestro se produjo en la mañana de este sábado
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La mañana de este sábado registró un accidente en la zona de Zalaeta, donde dos coches chocaron. El siniestro se produjo en la calle Hospital, frente al instituto, hacia las 12:00 horas.
Fruto de la colisión, una persona resultó herida y necesitó asistencia sanitaria.
Fuentes del 112 confirman que hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias y también agentes de la Policía Local.