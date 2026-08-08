Imagen de archivo de una ambulancia en Riazor.

Imagen de archivo de una ambulancia en Riazor. Quincemil

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A Coruña

Una colisión entre dos vehículos deja una persona herida en Zalaeta, en A Coruña

El siniestro se produjo en la mañana de este sábado

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La mañana de este sábado registró un accidente en la zona de Zalaeta, donde dos coches chocaron. El siniestro se produjo en la calle Hospital, frente al instituto, hacia las 12:00 horas.

Centro cívico de Labañou, en A Coruña.

Fruto de la colisión, una persona resultó herida y necesitó asistencia sanitaria.

Fuentes del 112 confirman que hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias y también agentes de la Policía Local.