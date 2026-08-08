Una colisión entre dos vehículos deja una persona herida en Zalaeta, en A Coruña

Imagen de archivo de una ambulancia en Riazor. Quincemil

La mañana de este sábado registró un accidente en la zona de Zalaeta, donde dos coches chocaron. El siniestro se produjo en la calle Hospital, frente al instituto, hacia las 12:00 horas.

Fruto de la colisión, una persona resultó herida y necesitó asistencia sanitaria.

Fuentes del 112 confirman que hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias y también agentes de la Policía Local.