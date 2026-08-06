Betanzos (A Coruña) decreta medidas por escasez de agua: prohibido llenar piscinas y lavar coches

El Gobierno de Betanzos (A Coruña) hizo un llamamiento a su población la semana pasada para que llevara a cabo un "consumo responsable del agua". Este jueves ha dado un paso más de prevención ante la disminución de las reservas hídricas mediante la aprobación de un decreto que establece nuevas limitaciones en el uso del agua de la red municipal.

El decreto establece como medidas de obligado cumplimiento la prohibición de llenar total o parcialmente piscinas privadas y el veto al lavado de vehículos y a los baldeos con agua del suministro municipal.

"Desde el primer momento apelamos a la responsabilidad de los vecinos y estamos convencidos de que esa colaboración seguirá existiendo. Las medidas que aprobamos ahora responden exclusivamente a la voluntad de actuar con previsión y prudencia para garantizar un recurso tan esencial como es el agua", explica la alcaldesa de Betanzos, María Barral. "El objetivo es actuar antes de que la situación se pueda agravar y evitar tener que adoptar medidas más restrictivas en el futuro".

Además de estas restricciones, el Concello recomienda evitar el riego de jardines, zonas verdes, huertas de ocio y espacios ornamentales con agua de la red pública, así como realizar un "consumo responsable" que evite usos innecesarios en los ámbitos doméstico y comercial.

María Barral apela a la "responsabilidad colectiva". "Si todos hacemos un pequeño esfuerzo, contribuiremos a garantizar el abastecimiento para todos los vecinos. Estoy convencida de que Betanzos volverá a responder con compromiso y responsabilidad".

Las nuevas medidas permanecerán en vigor hasta que la evolución de la situación permita su retirada, apunta el Concello.

El Gobierno municipal agradece de antemano la "comprensión y la colaboración de la ciudadanía" para preservar un recurso imprescindible y garantizar su suministro.