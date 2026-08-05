La Xunta autoriza la ampliación de la planta de Profand en Cambre (A Coruña) para aumentar su capacidad de producción

La Xunta de Galicia ha concedido la autorización ambiental integrada para la ampliación de la planta que Profand tiene en el municipio coruñés de Cambre, un trámite que permitirá a la compañía incrementar su capacidad de producción por encima de las 75 toneladas diarias.

La resolución, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, da el visto bueno al proyecto de ampliación de unas instalaciones dedicadas a la elaboración de productos alimenticios procesados a partir de pescado, crustáceos y cefalópodos.

Hasta ahora, la factoría operaba con una capacidad inferior a las 75 toneladas diarias, umbral a partir del cual la normativa exige disponer de una autorización ambiental integrada. El aumento previsto de la producción hizo necesario iniciar este procedimiento administrativo.

Profand presentó la solicitud para obtener esta autorización a finales del pasado año y la Xunta ha resuelto favorablemente el expediente en los últimos días, permitiendo así avanzar con la ampliación de la planta de Cambre.

La autorización llega, además, la misma semana en la que la compañía obtuvo también el visto bueno ambiental para otro proyecto de ampliación en su planta de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).