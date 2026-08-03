Una mujer resulta herida tras una colisión por alcance en el acceso a Marineda City, en A Coruña

Una mujer ha resultado herida leve este lunes tras una colisión por alcance entre dos turismos registrada en el acceso al IKEA del centro comercial Marineda City, en A Coruña.

El accidente se produjo sobre las 15:10 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Policía Local.

Una ambulancia atendió a la mujer en el propio punto del siniestro después de que manifestara sufrir dolor cervical.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión no han trascendido.

Un motorista herido en Oleiros

Pocos minutos antes, sobre las 14:55 horas, se registró otro accidente en la N-6, a su paso por la parroquia de Iñás, en el municipio de Oleiros.

En este caso, el siniestro consistió en una colisión entre un turismo y una motocicleta. Según informó el particular que alertó al 112 Galicia, el motorista presentaba una lesión en una pierna.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, mientras que el centro de emergencias también dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.