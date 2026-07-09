Susto en la playa del Matadero de A Coruña por un 'pitbull' suelto: "Se echó encima de un niño"

Lo que debía ser una tarde tranquila de playa en A Coruña acabó en susto para varias familias que disfrutaban de las últimas horas de sol en el Matadero. Eran alrededor de las 20:00 horas de este miércoles cuando un perro, "aparentemente de raza peligrosa", según relatan los propios testigos, irrumpió en la playa sin correa ni bozal.

El animal accedió directamente a la arena y fue directo a la orilla, donde había numerosos niños jugando. En ese momento, uno de ellos, de unos ocho años, se asustó y salió corriendo. Si bien, eso atrajo aún más la atención del perro que fue tras él y "se le echó encima".

"El niño actuó rápido y logró interponer una colchoneta por medio", según detallan a este medio. De esta forma creó un escudo para que el perro no se abalanzara sobre él.

Aunque se desconocen las intenciones que tenía el perro, si simplemente jugar o directamente atacarlo, lo cierto es que la situación generó bastante tensión entre los bañistas. La rápida reacción del menor evitó que el incidente pudiera acabar de una forma mucho peor.

Colchoneta rota por el perro Cedida

Fue después de toda esta escena cuando por fin apareció el propietario del animal. "Dijo que se le había escapado", indican. Sin embargo, varios testigos aseguran que llevaba la correa colgada del hombro mientras el "pitbull" permanecía sin bozal. Además, reprochan que su actitud fue "poco colaboradora" cuando varios ciudadanos le recriminaron lo sucedido.

Ante lo ocurrido, las familias alertaron tanto a los socorristas como a la Policía Local. No obstante, al no haberse producido ningún ataque ni lesiones, los agentes no pudieron actuar más allá de recoger lo sucedido.

Incremento de las actuaciones policiales por perros sueltos

En este sentido, cabe recordar que durante la temporada de playas está prohibido el acceso de perros a los arenales coruñeses. De hecho, existe una normativa municipal que así lo refleja y que puede acarrear multa.

De hecho, los datos de la Patrulla Verde de la Policía Local reflejan un incremento de las intervenciones relacionadas con animales sueltos en la ciudad. Mientras que en 2024 se registraron 47 actuaciones por este motivo, en 2025 la cifra asciende a 76, un aumento que evidencia una problemática cada vez más frecuente en las calles y espacios públicos de A Coruña.

Aunque el episodio de este miércoles terminó sin heridos, las familias que se encontraban en la playa reconocen que el desenlace pudo haber sido muy distinto y reclaman un mayor cumplimiento de la normativa para evitar que una situación similar termine convirtiéndose en una tragedia.

Además, "pedimos que esto sirva para revisar protocolos, mejorar la coordinación entre los distintos servicios y evitar que la próxima vez tengamos que lamentar algo que hoy, por fortuna, quedó solo en un enorme susto", concluyen. Ya que, dicen, nadie actuó en consecuencia.