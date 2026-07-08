O Parrote lidera las incidencias en las playas de A Coruña con 30 asistencias por cortes en quince días

Vistas de la plataforma de O Parrote desde la terraza del edificio multiusos CGM

La temporada de playas ha comenzado con intensa actividad para el servicio de socorrismo de A Coruña. Entre el 15 y el 30 de junio, los equipos realizaron 129 asistencias en los arenales y zonas de baño de la ciudad, según el balance municipal.

El punto que concentró un mayor número de intervenciones fue O Parrote, con 30 incidencias, por delante de San Amaro (25), Orzán (23), Oza (18), Riazor (14) y As Lapas (6). Además, la ambulancia realizó 13 actuaciones durante ese mismo periodo.

Los cortes, la principal causa

El tipo de asistencia más frecuente fueron, con diferencia, los cortes, que sumaron 67 intervenciones en apenas quince días. Casi la mitad de ellos se registraron en O Parrote, donde los socorristas atendieron a 29 personas por este motivo.

Precisamente, este es el primer informe con datos del nuevo espacio de O Parrote, que recientemen ha completado su plataforma flotante con actividades naúticas y espacio de hostelería. Tas llevar varios días abierto, la Autoridad Portuaria ha anunciado que seguirá introduciendo mejorar que permitan aumentar la seguridad y la accesiblidad de la instalación. Entre las actuaciones previstas, estudiarán facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, así como la limpieza y retirada periódica de elementos propios del medio marino, particularmente algas o conchas de pequeño tamaño que puedan causar rozaduras o pequeños cortes.

A O Parrote le siguen Oza, con 14 cortes; San Amaro, con 6; As Lapas, con 5; Riazor, con 4; y Orzán, con 8.

Las estadísticas reflejan además 15 picaduras de escarapote, concentradas principalmente en San Amaro (8) y Orzán (7), además de 10 abrasiones o heridas superficiales, 8 mareos, 5 heridas punzantes, 5 picaduras de insectos, 4 rescates y 2 daños oculares, entre otras incidencias.

Menos asistencias que el pasado verano

Los datos también muestran que, salvo en O Parrote -que incrementa su actividad respecto al mismo periodo de 2025-, el número de intervenciones ha descendido en la mayoría de playas respecto al arranque de la temporada pasada.

En Riazor se pasó de 74 incidencias en 2025 a 14 este año; en Orzán, de 73 a 23; en San Amaro, de 39 a 25; y en Oza, de 44 a 18. En As Lapas se registraron 6 actuaciones, frente a las 4 del año anterior.