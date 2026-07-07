Zonas del centro de A Coruña sufren turbidez en el agua por las obras de los Cantones

Agua turbia esta mañana en la pileta de un edificio en la calle Galera de A Coruña Quincemil

Vecinos del centro de A Coruña, especialmente en la zona de los Cantones, están sufriendo este martes episodios de turbidez en el agua. A primera hora de la mañana se han encontrado con que el agua salía de color marrón e incluso negro por sus grifos.

Desde Emalcsa han explicado que se trata de una incidencia derivada de los trabajos que se están llevando a cabo en el marco de la remodelación de los Cantones.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa pública indicaba que, con motivo de las obras que el Concello de A Coruña está ejecutando en la zona, iba a realizar trabajos de mejora en la red de abastecimiento.

Emalcsa señalaba que estas actuaciones no implicarían cortes en el suministro de agua, aunque sí sería necesario intervenir sobre distintos elementos de la red, lo que podría provocar episodios puntuales de turbidez.

Asimismo, la empresa informaba de que estas incidencias podrían producirse entre el lunes 6 y el martes 7 de julio y lamenta las posibles molestias ocasionadas a los usuarios.