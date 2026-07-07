Una colisión entre dos vehículos en Cuatro Caminos, en A Coruña, obliga a cortar un carril

Accidente de esta tarde en la rotonda de Cuatro Caminos, en A Coruña Eloy TP

Un carril de la rotonda de Cuatro Caminos de A Coruña permanece cortado por la Policía Local debido a una colisión que se produjo entre dos vehículos. El choque tuvo lugar hacia las 19:00 horas de esta tarde, junto a la parada de autobús situada frente a O Remanso.

El accidente se saldó sin heridos, pero los daños materiales de los dos turismos dejaron restos del siniestro en la calzada, por lo que el equipo de bomberos se ha desplazado también hasta el lugar para limpiar la vía.

El 112 recibió el aviso directamente del sistema de alerta de uno de los vehículos implicados.

A través de esta tecnología, los servicios de emergencias pudieron contactar con los ocupantes del coche, que informaron de lo sucedido.

El carril, en sentido estación de autobuses, seguirá cortado mientras se extiendan las labores de los bomberos, que llegaron al punto hacia las 19:25 horas.