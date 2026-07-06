Herido de gravedad un motorista de 20 años en Abegondo (A Coruña) tras chocar contra un camión

La semana ha comenzado con un accidente grave en Abegondo, en el que ha resultado herido un motorista de 20 años. En concreto, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 6 de la AC-542, en Beldoña, Abegondo (A Coruña).

Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, el motorista colisionó contra un turismo y, posteriormente, debido al impacto, contra un camión que circulaba por la zona.

El joven, cuyo pronóstico es reservado, sufrió varios golpes y contusiones.

Al lugar acudieron los Bomberos de Betanzos y el herido fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña por los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.