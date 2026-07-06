Denuncian que la propiedad de la finca del Pazo de Meirás continúa inscrita a la familia Franco

La finca en la que se encuentra el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), continúa inscrita a nombre de los herederos de Franco, según la nota simple informativa emitida este lunes, 6 de julio, por el Registro de la Propiedad de Betanzos.

Ante esta situación, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) denuncia que la titularidad registral sigue figurando a nombre de la familia Franco en virtud de la inscripción de 24 de julio de 2019, sin que haya sido cancelada, pese a que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña de 2 de septiembre de 2020 ordenó la nulidad de esos títulos de propiedad. Esa resolución fue confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo, cuya sentencia adquirió firmeza el pasado 11 de marzo de 2026.

En el fallo, el Alto Tribunal ordena no solo reconocer la titularidad y el dominio del Estado sobre el inmueble y declarar nulos los títulos de propiedad de la familia Franco, sino también "la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias del dominio que se declara sobre las mencionadas fincas".

Sin embargo, casi cuatro meses después de esa resolución, la finca continúa inscrita a nombre de los herederos del dictador.

La CRMH asegura que no le consta que el Estado haya solicitado al Registro de la Propiedad la cancelación de esos asientos registrales y la correspondiente inscripción a nombre del Estado, un trámite que, sostiene, podría realizarse con la aportación de la certificación judicial de firmeza de la sentencia.

Asimismo, la entidad señala que tampoco tiene constancia de la existencia de recursos o incidentes pendientes relacionados con el fallo del Tribunal Supremo, por lo que considera que no existe ningún impedimento para proceder a la modificación de la titularidad registral.

En su comunicado, la comisión sostiene además que el Pazo de Meirás es, "a todos los efectos, salvo los registrales", una propiedad pública. Por ello, critica que el Estado mantenga cerrado el inmueble e impida las visitas a dependencias interiores que, recuerda, podían recorrerse cuando la familia Franco gestionaba la apertura del edificio en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

Finalmente, la CRMH reprocha al Estado la falta de actuaciones tanto en la ejecución de la sentencia como en el desarrollo del Protocolo Interadministrativo firmado en junio de 2021 para la gestión del Pazo, que asegura permanece paralizado pese a las demandas del movimiento memorialista gallego y del Concello de Sada.