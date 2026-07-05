A Coruña continúa en alerta por altas temperaturas: máximas de 34 grados y noche tropical

A Coruña cierra el primer fin de semana de julio con mucho calor pero bajando el nivel de alerta. Para este domingo se esperan máximas de 34 grados según la predicción de MeteoGalicia, mientras que el 112 mantiene activo en la ciudad un aviso naranja por altas temperaturas.

Antes del mediodía ya se están registrando temperaturas de unos 27 grados que irán en aumento con el paso de las horas.

La falta de viento ayudará a incrementar la sensación de calor, que alcanzará su pico hacia las 13:00 horas con 34 grados.

La noche será también especialmente calurosa, probablemente tropical con los termómetros manteniéndose por encima de los 20 grados. Hacia las 23:00 horas las predicciones sitúan el mercurio en 26 grados.

Con el comienzo de una nueva semana las temperaturas bajarán considerablemente, dando un respiro tanto el lunes como el martes.

Los termómetros bajarán en zonas de costa como A Coruña, en las que se podrán registrar algunas nieblas.

Recomendaciones

Para hacer frente a esta ola de calor, la consellería de Sanidade ha elaborado una serie de recomendaciones.

Entre ellas está el beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas.

Otras recomendaciones pasan por usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, así como calzado fresco, cómodo y transpirable.

También es preferible permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y abrir las ventanas, abrirlas por la noche para ventilar; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños ni ancianos con las ventanillas cerradas.

En caso de sufrir un golpe de calor, hay que llamar al 061.

Además, si se conoce a alguien que viva solo, es recomendable hacer un seguimiento especial estos días.