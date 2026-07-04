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Vuelve un clásico del verano de A Coruña: el Rías Altas Dos ya está en el puerto
Realizará dos viajes por la mañana y cuatro por la tarde por la costa coruñesa
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Desde este sábado, un clásico del verano coruñés ya se deja ver en el puerto de la ciudad. El barco Rías Altas Dos ha regresado a la zona de la Marina.
Ubicado en su sitio habitual, junto a Puerta Real, esta embarcación realizará viajes de aproximadamente una hora por la costa de A Coruña y Oleiros.
Los primeros trayectos del día son a las 12:00 horas y a las 13:00 horas, mientras que por la tarde parten a las 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.
En todo caso, los viajes solo se realizarán si hay un mínimo de 7 personas.
El billete cuesta 10 euros.
Después de este sábado y domingo habrá un descanso el lunes y los viajes por mar del Rías Altas Dos regresarán el 7 de julio para continuar durante este mes y agosto.