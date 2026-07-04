Vuelve un clásico del verano de A Coruña: el Rías Altas Dos ya está en el puerto

Desde este sábado, un clásico del verano coruñés ya se deja ver en el puerto de la ciudad. El barco Rías Altas Dos ha regresado a la zona de la Marina.

Ubicado en su sitio habitual, junto a Puerta Real, esta embarcación realizará viajes de aproximadamente una hora por la costa de A Coruña y Oleiros.

Los primeros trayectos del día son a las 12:00 horas y a las 13:00 horas, mientras que por la tarde parten a las 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

En todo caso, los viajes solo se realizarán si hay un mínimo de 7 personas.

El billete cuesta 10 euros.

Después de este sábado y domingo habrá un descanso el lunes y los viajes por mar del Rías Altas Dos regresarán el 7 de julio para continuar durante este mes y agosto.