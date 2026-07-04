A Coruña pasa el primer fin de semana de julio bajo alerta roja por calor

Imagen de archivo de las playas de A Coruña el pasado 6 de abril Quincemil

A Coruña, como buena parte de Galicia, empieza el primer fin de semana de julio bajo altas temperaturas y una alerta roja por calor.

Para hoy se espera que los termómetros alcancen máximas cercanas a los 30 grados. Además, no se esperan rachas de viento, como sí ha sucedido en los últimos días, lo que contribuirá a una mayor sensación de calor.

Sobre las 10:00 horas de la mañana, el mercurio alcanzaba ya los 21,9 grados, pero la sensación térmica era algo mayor, sobre 23,8 grados.

La incidencia de los rayos UV, según indica MeteoGalicia, también será especialmente alta, sobre todo entre las 12:00 y las 17:00 horas.

La alerta roja por este episodio de calor fue anunciada en la tarde del viernes por parte de la Xunta de Galicia, que amplió el aviso a 138 municipios.

La zona isoclimática del noroeste de la provincia de A Coruña, en la que se encuentra la ciudad herculina, es una de las incluidas en el nivel 3, el rojo.

Ante esta situación, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido la actividad deportiva federada en exterior de 12:00 a 20:00 horas.

Recomendaciones

Las recomendaciones para superar esta ola de calor indicadas por la consellería de Sanidade son múltiples.

Por una parte, se debe beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, así como calzado fresco, cómodo y transpirable.

También se recomienda permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y abrir las ventanas, abrirlas por la noche para ventilar; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños ni ancianos con las ventanillas cerradas.

En caso de sufrir un golpe de calor, hay que llamar al 061.

Además, si se conoce a alguien que viva solo, es recomendable hacer un seguimiento especial estos días.