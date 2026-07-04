Dos casos de violencia contra mujeres se juzgarán la próxima semana en A Coruña

La próxima semana, la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará dos juicios por dos casos de violencia contra mujeres. Uno de ellos, en la sección primera, celebrará el día 7 el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja. El otro será en la sección segunda los días 7 y 8 contra dos mujeres acusadas de explotar a una tercera ejerciendo la prostitución.

Según el escrito fiscal del primer caso, que recoge Europa Press, ambos mantuvieron una relación desde 2021 hasta septiembre de 2023, llegando a convivir varios meses en Santiago de Compostela.

Con posterioridad, el 22 de marzo del 2024, el hombre acudió al domicilio de su expareja, pidiéndole retomar la relación. Luego la empujó sobre la cama y comenzó a besarla, al tiempo que le realizó tocamientos. Ella consiguió apartarlo dándole una patada.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y pide para el hombre una condena de tres años de prisión, además de indemnización de 3.000 euros para la mujer.

Juzgan a dos mujeres por explotar a otra ejerciendo la prostitución

Por otra parte, la sección segunda de la Audiencia de A Coruña juzgará los días 7 y 8 de este mes a dos mujeres acusadas de explotar a otra ejerciendo la prostitución y quedarse con la mayoría del dinero que recibía por ello.

En el escrito fiscal, se recoge que en abril de 2019 una mujer decidió viajar a España para ejercer la prostitución debido a las dificultades económicas en su país de origen, contactando con las acusadas y trasladándose posteriormente a la ciudad de A Coruña.

Luego la llevaron a un piso ubicado en Arteixo, ejerciendo la prostitución en las condiciones que le impusieron las procesadas, que eran las encargadas "del cobro de los servicios sexuales" y que le entregaban "una cantidad mínima para su sustento" reteniendo el resto para, supuestamente, liquidar la deuda por su traslado, mantenimiento y publicitarse en páginas.

A consecuencia de ello, lo obtenido por las acusadas "fue muy superior" a los gastos generados por la mujer, señala la Fiscalía que apunta que se aprovecharon de las dificultades económicas de la misma.

Mientras, alude a que la mujer debía tener "disponibilidad total" durante todo el día y todos los días de la semana.

El Ministerio Público sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos y otro de explotación lucrativa de prostitución de persona mayor y que de ambos delitos responden las acusadas, para las que solicita penas de siete años y seis meses de cárcel para una y siete años de prisión para otra.