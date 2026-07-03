Muere Gastón, el tiburón toro del Aquarium de A Coruña: "Estaba malito"

A Coruña dice adiós a su tiburón más querido: Gastón, uno de los principales atractivos del Aquarium Finisterrae, ha fallecido con 23 años. La noticia fue dada a conocer este viernes por la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, a través de sus redes sociales. "Hoy nos despedimos de él, pero permanecerá en nuestros mejores recuerdos", escribió la regidora en una publicación en X para despedir al emblemático escualo.

El pasado 24 de febrero, Gastón cumplió 20 años desde su llegada a la ciudad herculina, en 2006. Desde entonces, acompañó a generaciones de coruñeses que, desde niños, lo visitaban en su tanque de la sala Nautilus, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes recorrían el museo coruñés.

"Durante varias generaciones, Gastón despertó la fascinación de miles de coruñeses y coruñesas desde la sala Nautilus. Hoy nos despedimos de él, pero permanecerá en nuestros mejores recuerdos. Nuestro agradecimiento al equipo de MC2 A Coruña por su cuidado y dedicación. Descansa en paz", escribió la alcaldesa este viernes.

Durante varias xeracións, Gastón espertou a fascinación de milleiros de coruñeses e coruñesas dende a sala Nautilus.



Hoxe despedímolo pero quedará nos nosos mellores recordos.



O noso agradecemento ao equipo de @mc2coruna polo seu coidado e dedicación.



Descansa en paz. 🖤 pic.twitter.com/8WZxstxAsH — Inés Rey (@inesreygarcia) July 3, 2026

"Creo que todos los coruñeses y coruñesas, al conocer esta noticia, sentimos que, de alguna manera, hemos perdido a un amigo. Gastón era un símbolo de esta ciudad. El tiburón con el que muchos crecimos y aprendimos a educarnos en el amor por la naturaleza. Una presencia imponente que acabó resultándonos tan familiar y cercana que ya forma parte de nuestras vivencias", señaló la alcaldesa, Inés Rey.

La propia alcaldesa explicó este viernes en su intervención semanal en Radio Voz que Gastón "llevaba unas semanas enfermo" y que estaba recibiendo cuidados del personal del acuario. "Estaba malito y con todo el personal de los museos pendientes de él, pero ha fallecido esta mañana", dijo.

Asimismo, señaló que buscarle un sustituto se trata de una tarea complicada porque se trata de una especie procedente de Sudáfrica y de edad bastante avanzada: "Acaba de fallecer esta madrugada y no vamos a anunciar nada, no nos hemos podido ni sentar. Y lógicamente también entenderán que hace 20 años las cosas se hacían de otra manera, las regulaciones eran diferentes, la Ley de bienestar animal no existía y ahora existen otros condicionantes".

Por último, preguntada en rueda de prensa sobre si Gastón contará con una calle en la ciudad, la regidora no descartó trasladar la propuesta a la Comisión de Honores y Distinciones.

Desde 2006 en A Coruña

Gastón llegó un 24 de febrero de 2006 a A Coruña procedente del acuario de Brest, en la Bretaña francesa. Lo que pocos saben es que su llegada se produjo gracias a un intercambio entre acuarios. "La oportunidad surgió cuando estaba en un congreso y un colega del acuario de Brest me comentó que estaban buscándole una nueva casa", explicaba el biólogo Antonio Vilar a Quincemil hace unos meses con motivo del aniversario de la llegada del tiburón.

Por aquel entonces, Gastón convivía con otros dos tiburones de su especie, un macho y una hembra, lo que generaba disputas territoriales que le causaban algunas heridas. Aunque nació en las frías aguas de la costa sudafricana y cuando fue capturado tenía unos 3 años de edad, medía 180 cm de longitud y pesaba 50 kilogramos.

En los últimos años Gastón vivió completamente aclimatado en el tanque del Aquarium coruñés, donde convivió con otras especies de peces y tiburones. "En el acuario de Brooklyn, en Nueva York, llegué a ver uno que vivió 45 años", indicaba Vilar. A pesar de presentar un "aspecto fiero", el biólogo explicaba que el tiburón toro es una especie bastante fácil de mantener en los acuarios. "Con esos dientes, con esa boca abierta y esos dientes puntiagudos, no hace que tenga un aspecto muy típico de tiburón", señalaba.