Alerta naranja de la Aemet por la ola de calor: "El interior de A Coruña espera alcanzar 37-39 ºC el domingo"

La instauración de una dorsal sobre nuestro territorio y una DANA que se situará al oeste de la Península, unida a la elevada insolación, dará lugar al segundo episodio de ola de calor de la temporada.

A partir del domingo 5, y durante buena parte de la próxima semana, el oeste de Galicia experimentará un repunte significativo de las temperaturas durante el fin de semana. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado avisos de nivel naranja en el suroeste e interior de A Coruña.

Aemet anuncia avisos de nivel naranja para este fin de semana

En un aviso especial por la ola de calor, el organismo público ha informado que durante los próximos días se espera un nivel de peligro importante en las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables.

Durante el día de hoy, viernes 3 de julio, y la jornada del sábado se espera un tiempo típicamente veraniego, aunque la provincia de A Coruña permanecerá bajo distintos avisos meteorológicos. El más destacado será el aviso naranja activado en el suroeste coruñés.

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR



➡️ Temperaturas muy altas tanto diurnas como nocturnas.



➡️ Peligro importante para personas vulnerables y en actividades al aire libre en las horas de más calor.



➡️ Incremento del peligro de incendios.



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A partir del domingo, coincidiendo con el inicio del episodio de ola de calor, las temperaturas se dispararán en el interior de la provincia de A Coruña, donde los termómetros podrían alcanzar entre 37 y 39 ºC.

Ante esta situación, la Aemet ha activado avisos de nivel naranja por altas temperaturas entre las 13:00 y las 20:59 horas. Además, el litoral coruñés permanecerá en aviso amarillo, donde se prevén máximas de hasta 34 ºC a la sombra.

Durante la jornada del domingo, el índice de rayos UV estará en valores máximos, por lo que se recomienda extremar las precauciones para proteger la piel y los ojos, y evitar el sol directo.

¿Hasta cuándo va a durar la ola de calor?

El lunes 6 se espera la entrada del flujo marino en el oeste de Galicia que hará descender las temperaturas de manera notable. De esta forma, la previsión apunta a una moderación de las temperaturas, especialmente en el interior de Galicia.

"Con una elevada incertidumbre, es probable que el descenso ocurrido en litorales atlánticos gallegos durante el domingo se extienda el lunes a los extremos oeste y norte peninsular, lo que haría descender las temperaturas máximas del martes 7 en Galicia", apunta el organismo estatal.

Se espera que el miércoles 8 pueda concluir este periodo, con mucha incertidumbre, ya que esperamos nuevos descensos que irán repitiéndose durante el transcurso de la semana.