Esclarecen la fuga de un conductor en Oleiros (A Coruña) que eludió un control de alcohol y drogas

El Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña ha esclarecido las circunstancias que rodearon la huida de un vehículo en un punto de verificación de alcohol y drogas en el término municipal de Oleiros, en A Coruña. La investigación ha culminado con la identificación de dos personas como presuntas autoras de varios delitos contra la seguridad vial.

Los hechos se iniciaron durante la madrugada del pasado 18 de abril, cuando una patrulla de la Guardia Civil acudió a un siniestro vial ocurrido en una carretera del término municipal de Cambre. En el lugar, los agentes hallaron un turismo accidentado y sin ningún ocupante en los mandos, localizando en las inmediaciones a un varón y una mujer. Al ser sometidos a las pruebas de alcoholemia, ambos arrojaron resultados positivos, si bien ninguno de los dos reconoció haber conducido el automóvil en el momento del impacto. Esto motivó la apertura inmediata de una vía de investigación para determinar la autoría y la secuencia exacta de los acontecimientos.

En el transcurso de las indagaciones, los agentes constataron que el mismo vehículo implicado había eludido previamente un control de la Agrupación de Tráfico en Oleiros, abandonando el lugar a gran velocidad tras hacer caso omiso a las señales de alto. Para esclarecer la ruta, se recopilaron y analizaron exhaustivamente las grabaciones de diversos sistemas de videovigilancia de gestión del tráfico, estaciones de servicio y establecimientos comerciales situados a lo largo del trayecto.

Este visionado permitió realizar una reconstrucción cronológica precisa, logrando determinar quién ocupaba el puesto de conducción en cada tramo previo al siniestro, lo que permitió dar por esclarecidas las actuaciones de manera concluyente el pasado 18 de junio.

Como consecuencia del análisis de las pruebas documentales, el varón ha sido investigado como presunto autor de los delitos de conducción bajola influencia de bebidas alcohólicas y conducción con pérdida de vigencia del permiso, sumado a una infracción por circular con una licencia de clase AM que solo autoriza el uso de ciclomotores.

Paralelamente, la mujer que viajaba como acompañante inicial pasó a ser investigada por un presunto delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tras demostrarse que se intercambió el puesto con el conductor durante la marcha y acabó provocando el accidente al cuadriplicar la tasa legal permitida.

Todas las diligencias del caso han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia correspondiente.