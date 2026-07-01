A Coruña aprueba reparcelar el antiguo cuartel de Agrela: albergará las nuevas cocheras de los autobuses

La Xunta de Goberno Local da Coruña ha aprobado este miércoles de forma inicial el proyecto de reparcelación del polígono L31, correspondiente al antiguo cuartel de automóviles de Agrela, un ámbito situado frente al centro comercial Marineda City y que lleva años sin uso. La actuación permitirá avanzar en la transformación de estos terrenos para destinarlos a nuevos usos, entre ellos las cocheras del nuevo contrato de transporte urbano.

La actuación supondrá que el Concello incorpore a su patrimonio más de 21.000 metros cuadrados de superficie.

El concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage, destacó que este es un paso "muy relevante" para desbloquear un espacio que permanece sin actividad desde hace años. En 2009 se firmó un convenio con el Ministerio de Defensa para definir el futuro de los terrenos, aunque desde entonces no se había adoptado ninguna decisión sobre su desarrollo.

Los trámites para impulsar la reparcelación comenzaron el pasado mes de marzo y, durante los últimos tres meses, se han elaborado los correspondientes informes técnicos. Tras la aprobación inicial, el proyecto se someterá ahora a un período de exposición pública de 30 días antes de su aprobación definitiva.

El objetivo de la actuación es obtener parte de este gran solar para proceder a su urbanización y destinarlo a equipamientos públicos. Además, la ordenación permitirá mantener la clasificación de suelo comercial e industrial, lo que generará una edificabilidad de cerca de 38.000 metros cuadrados, considerada de gran relevancia tanto para el Ayuntamiento como para el Ministerio de Defensa.

Con esta operación, el Concello incrementa de forma notable su patrimonio al incorporar una parcela cuyo valor supera los 10 millones de euros, además de disponer de un espacio estratégico para desarrollar nuevos servicios públicos.

Entre los usos previstos figura la posibilidad de implantar en estos terrenos las futuras cocheras del nuevo contrato de transporte urbano, una infraestructura considerada prioritaria para mejorar la logística del servicio. El ámbito también podrá albergar otros equipamientos municipales que se definan en el futuro.

Asimismo, Lage señaló que serán los adjudicatarios de los futuros desarrollos los que deberán asumir las inversiones necesarias para ejecutar la urbanización del ámbito, lo que permitirá dotar a la ciudad de nuevos equipamientos públicos en una zona estratégica de Agrela.

Contrato de transporte pendiente de licitación

Desde hace dos años, la concesión del servicio de transporte público de A Coruña está caducada. Para el nuevo contrato habrá que esperar previsiblemente a mayo de 2027, cuando se ponga en marcha un nuevo servicio que tendrá una duración de 15 años. Por el momento se desconoce si seguirá siendo Tranvías la empresa concesionaria del servicio.

A falta de conocer detalles, el nuevo contrato contará con un mapa de líneas nuevo, así como con una nueva ubicación de las cocheras para los autobuses urbanos de la ciudad.

Mientras tanto, Tranvías presentó a principios de junio su nueva identidad corporativa y el cambio de denominación. Asimismo, anunció la ampliación de su flota de autobuses antes de final de año.

Con la nueva imagen la empresa de transporte busca reflejar la evolución natural de una organización con más de 120 años de historia ligada a la ciudad y reafirmar su papel como operador histórico del transporte público coruñés, preparado para afrontar los retos de la movilidad del mañana.