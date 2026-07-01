El Concello da Coruña reactiva la urbanización de Pedro Fernández, que sumará 109 viviendas

El Concello da Coruña ha dado luz verde a una licencia que permitirá edificar 109 viviendas en la calle Pedro Fernández, junto al puente de A Pasaxe. Así lo anunció este miércoles el concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage, tras la Junta de Gobierno local.

Según explicó el edil, la promoción supone la reactivación de una actuación urbanística que había quedado condicionada por diversos trámites administrativos. "Se reactiva la construcción de una nueva promoción en la calle Pedro Fernández, en la zona de A Pasaxe. Estamos hablando de 109 viviendas, una actuación que no es un asunto menor, ya que las políticas de vivienda forman parte de las prioridades de la ciudadanía y de este Gobierno", indicó.

Lage recordó que en mayo el Gobierno local aprobó definitivamente la declaración de este ámbito como Zona de Situación Acústica Especial, un paso que permitió obtener el visto bueno del Ministerio para continuar con el desarrollo. "Eso permitió que el Ministerio de Transportes emitiera un informe favorable para que los trabajos puedan avanzar en esta zona", explicó.

El concejal añadió que el Concello resolvió los trámites administrativos pendientes para desbloquear la actuación. "Se dieron los pasos necesarios para facilitar las licencias que permitirán la construcción de estas viviendas libres, que se desarrollarán en tres fases diferenciadas", apuntó.

En paralelo, se urbanizan parcelas para dos promociones inmobiliarias que previsiblemente no estarán finalizadas hasta 2027, aunque aún no hay nada edificado. Una de ellas, fue cedida por el Concello a la Xunta para levantar 30 viviendas protegidas; la otra, con 43 pisos, está siendo ejecutada por la inmobiliaria de la antigua Sareb.

Otras actuaciones aprobadas

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado iniciar los trámites para actuar en el yacimiento arqueológico del antiguo Convento de San Francisco, en la Ciudad Vieja. La intervención contará con una inversión de 168.000 euros, financiada con fondos del Gobierno de España, y permitirá mejorar la conservación y la puesta en valor de este enclave patrimonial.

Según explicó el concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage, el proyecto incluye "el acondicionamiento de las sendas de paso y la modernización de los paneles interpretativos, que permitirán profundizar en la evolución de este enclave, donde se conservan restos arqueológicos datados en la Edad Media".

El edil destacó que las investigaciones realizadas en el yacimiento "han contribuido a ampliar el conocimiento sobre la historia de A Coruña y también a poner en valor un recinto situado detrás del Museo Militar y de la Fundación Luis Seoane, que ahora será adaptado y renovado". Asimismo, enmarcó esta actuación dentro del plan municipal de mejora de la Ciudad Vieja, que contempla "la restauración de pavimentos históricos y la adecuación de recorridos peatonales para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida a espacios como este yacimiento".

Asimismo, también se abordó el contrato de renovación de los parques biosaludables en la Sagrada Familia, Oza y As Lagoas, cuyas instalaciones serán modificadas para poder prestar un mejor servicio a las personas mayores que las utilizan para practicar deporte al aire libre.