Las actividades de divulgación ambiental de A Coruña regresan este verano a Riazor

Presentación del programa de divulgación ambiental en Riazor. Concello de A Coruña

La caseta de divulgación ambiental ha regresado a la playa de Riazor. Desde este miércoles y a lo largo de julio y agosto será posible coger libros en préstamo en este puesto y también realizar alguna de las actividades que aquí se organizan.

Durante estos dos meses, en horario de mañana, cualquier persona puede acudir a este puesto, ubicado junto a los socorristas. Para grupos, se ha habilitado el email educacionambiental@coruna.gal para gestionar las reservas.

Este miércoles, la concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, visitó la caseta en su jornada inaugural.

Desde aquí, Neira indicó que "llevar la educación ambiental a pie de playa muestra el compromiso del gobierno municipal para acercar la educación ambiental a todos los públicos, sea cual sea su edad y en todos los espacios públicos".

Este año, la caseta cuenta también con una exposición sobre contaminación de plásticos en el mar, que se suma a la biblioteca verde con títulos seleccionados desde el servicio de Bibliotecas Municipales.

Entre las actividades, impartidas por monitores formados en Educación Ambiental, hay temáticas relacionadas con el mar, la biodiversidad y el cuidado del entorno.