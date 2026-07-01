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Las actividades de divulgación ambiental de A Coruña regresan este verano a Riazor
Una caseta ofrece actividades, una exposición y libros en préstamo en la propia playa
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La caseta de divulgación ambiental ha regresado a la playa de Riazor. Desde este miércoles y a lo largo de julio y agosto será posible coger libros en préstamo en este puesto y también realizar alguna de las actividades que aquí se organizan.
Durante estos dos meses, en horario de mañana, cualquier persona puede acudir a este puesto, ubicado junto a los socorristas. Para grupos, se ha habilitado el email educacionambiental@coruna.gal para gestionar las reservas.
Este miércoles, la concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, visitó la caseta en su jornada inaugural.
Desde aquí, Neira indicó que "llevar la educación ambiental a pie de playa muestra el compromiso del gobierno municipal para acercar la educación ambiental a todos los públicos, sea cual sea su edad y en todos los espacios públicos".
Este año, la caseta cuenta también con una exposición sobre contaminación de plásticos en el mar, que se suma a la biblioteca verde con títulos seleccionados desde el servicio de Bibliotecas Municipales.
Entre las actividades, impartidas por monitores formados en Educación Ambiental, hay temáticas relacionadas con el mar, la biodiversidad y el cuidado del entorno.