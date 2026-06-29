Los viajeros de Tranvías le dan un 7,8 al servicio de bus urbano de A Coruña

Las personas usuarias del transporte urbano de A Coruña valoran el servicio con una puntuación media de 7,8 sobre 10, cuatro décimas más que en 2025, según los resultados de la Encuesta de satisfacción elaborada por la empresa especializada Sondaxe.

El estudio, realizado mediante entrevistas presenciales entre el 4 de mayo y el 1 de junio de 2026, revela además que el 93 % de las personas usuarias del servicio prestado por Tranvías se declara satisfecha, al otorgarle una puntuación igual o superior a seis. Este porcentaje supone un incremento del 3,68 % con respecto al año anterior.

El director de Tranvías, Ignacio Prada, ha destacado que estos resultados "confirman que el servicio sigue siendo percibido como una opción fiable y de calidad por parte de los ciudadanos”, y ha subrayado que “la mejora tanto en la nota media como en el porcentaje de usuarios satisfechos refleja el esfuerzo sostenido de la compañía por adaptarse a las necesidades reales de movilidad de A Coruña y avanzar hacia un transporte público cada vez más competitivo y atractivo frente al vehículo privado".

La valoración positiva del servicio es generalizada entre los distintos perfiles de usuarios, con puntuaciones muy equilibradas entre hombres (7,83) y mujeres (7,78). Por grupos de edad, destacan especialmente las valoraciones de las personas de entre 35 y 44 años, que alcanzan una media de 8,16 puntos.

El trato del personal y la puntualidad

En relación con los aspectos del servicio, la encuesta pone de relieve que los viajeros valoran de forma especialmente positiva elementos como la puntualidad, la accesibilidad, la seguridad a bordo y el estado de los vehículos, junto con la limpieza y la información disponible, todos ellos con valoraciones cercanas o superiores a los 8 puntos. El trato del personal se mantiene como uno de los factores más valorados (8,46), junto con el de la puntualidad, con un (8,06) lo que refuerza su papel como elementos clave en la calidad percibida del servicio.

El perfil de la persona usuaria del autobús urbano de A Coruña responde mayoritariamente a una mujer, que representa el 63,4% del total, frente al 36,6% de hombres, con una edad media de 45 años y una distribución bastante equilibrada entre los distintos grupos de edad. En cuanto a la ocupación, predominan las personas asalariadas (49,4%), seguidas de jubilados y pensionistas (18%) y estudiantes (16,2%), evidenciando el carácter transversal del servicio y su capacidad para atender a perfiles sociodemográficos diversos.

Hábitos de movilidad

En cuanto a los hábitos de movilidad, la encuesta revela que el 47% de los usuarios, a pesar de disponer de coche privado como alternativa, prefieren usar el bus en sus desplazamientos urbanos lo cual revela el servicio para casi la mitad de las personas como una opción más competitiva. Las razones que lo justifican son además la dificultad para aparcar, mencionada por el 20%, y el ahorro económico frente al vehículo privado, con un 16,4%.

Por lo que respecta a los motivos de desplazamiento, los viajes por razones laborales representan el 42,2% del total, seguidos de los motivados por cuestiones personales o familiares (31,1%) y por ocio (27,4%), lo que muestra el papel central del transporte urbano en la movilidad diaria de la ciudad. Otro de los aspectos destacados es el elevado grado de digitalización de los usuarios, ya que en torno al 78% emplea aplicaciones móviles para consultar información del servicio y planificar sus desplazamientos. Este dato confirma la creciente relevancia de los canales digitales en la experiencia de uso del transporte público.

Ignacio Prada ha señalado que "el objetivo es seguir mejorando en aquellos aspectos que los propios usuarios identifican como prioritarios, especialmente en la capacidad en horas punta y continuar elevando los estándares de calidad del servicio. Para ello incorporaremos en los próximos meses algunos vehículos más para ampliar la flota y dar respuesta a la demanda creciente".