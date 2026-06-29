Avanzan las obras de los Cantones de A Coruña: empiezan a montar el ascensor del parking del Obelisco

Zona del Cantón Grande de A Coruña en la que se situará el nuevo ascensor Quincemil

Hace dos semanas el Cantón Grande de A Coruña estrenaba oficialmente sus nuevos bancos tras meses de espera en la zona del Obelisco. Poco a poco las actuaciones en este enclave van llegando a su fin ahora con el montaje del ascensor del aparcamiento subterráneo.

Este mismo lunes los operarios trabajan en la instalación de la estructura del nuevo ascensor que dará servicio a los usuarios del parking ubicado justo debajo y que se situará frente al edificio del Espacio Avenida de Abanca.

Además del ascensor, entre las actuaciones pendientes también se encuentra la instalación de unas gradas en la zona que transformarán la antigua salida del tráfico y cuyo montaje comenzará, previsiblemente, en las próximas semanas.

Siguen las actuaciones en plaza de Mina

A principios de mes, las obras de los Cantones se encaminaban en una nueva fase de trabajos que se centra en la transformación integral de la plaza de Mina. La actuación prevé conectar la calle Compostela con el Cantón Pequeño mediante un recorrido peatonal más seguro y accesible.

La calzada entre Sánchez Bregua y la plaza de Mina se adaptará en el acceso y salida del Cantón Pequeño para delimitar un carril por sentido para la circulación del tráfico rodado, al igual que en el conjunto de los Cantones.

También se dará continuidad al nuevo tramo de carril bici bidireccional en la zona de los Jardines de Méndez Núñez que se está construyendo a lo largo de los Cantones y que sustituirá al recorrido anterior.