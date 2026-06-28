Miguel Lorenzo e Inés Rey se verán mañana en el juzgado de A Coruña por el caso de acoso a funcionarios

Miguel Lorenzo e Ines Rey en el pleno de diciembre de 2025. Concello de A Coruña.

A Coruña volverá a ser escenario del pulso entre la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz popular, Miguel Lorenzo, que se verán las caras este lunes en sede judicial en el marco del acto de conciliación por las acusaciones de presunto acoso a funcionarias municipales.

La citación, prevista para las 11:00 horas del 29 de junio, llega tras las declaraciones realizadas en el pleno de diciembre de 2025 y en ruedas de prensa previas al mismo, cuando Lorenzo aseguró que tres trabajadoras del Ayuntamiento se habrían sentido "amedrentadas" y con "sensación de miedo" tras situaciones vividas en el entorno de la alcaldía.

Por su parte, la regidora anunció entonces acciones legales al considerar que se trataba de una acusación "gravísima" y "completamente falsa", negando de forma tajante que se produjera ningún tipo de acoso en su despacho y defendiendo la honorabilidad de su equipo.

Fuentes del Partido Popular confirmaron a principios de mes que Miguel Lorenzo acudirá en persona al acto de conciliación y se ratificará en sus declaraciones, mientras que en la notificación judicial consta como demandante el propio Ayuntamiento de A Coruña, en un procedimiento que mantiene abierto el choque político en la ciudad.