MeteoGalicia prevé un domingo con lluvia en A Coruña y mejoría progresiva desde el lunes

A Coruña afronta un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica, especialmente durante la jornada del domingo, cuando se esperan precipitaciones por la mañana y un cielo más cubierto en las horas posteriores, según la previsión de MeteoGalicia.

Este domingo 28 comenzará con orballo y alta probabilidad de lluvia, que alcanza el 80% durante la mañana, en un escenario de calma en el viento. Durante la tarde, el cielo estará cubierto, con viento del norte flojo y una probabilidad de precipitación del 50%, mientras que por la noche la situación tenderá a mejorar ligeramente, con nubosidad persistente, viento del nordeste flojo y una probabilidad de lluvia que desciende hasta el 15%.

De cara al lunes 29, la previsión apunta a una mejora progresiva del tiempo en A Coruña, con cielos inicialmente nubosos que evolucionarán hacia intervalos de nubes y claros por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 24 grados, en un contexto de estabilidad general y una probabilidad de lluvia reducida al 5% durante toda la jornada.

El martes 30 continuará esta tendencia estable, con cielos de nubes y claros por la mañana y predominio del sol por la tarde, viento del norte moderado y temperaturas que se moverán entre los 17 y los 22 grados, consolidando un escenario más seco y estable.

MeteoGalicia señala la presencia de nubosidad variable durante todo el periodo, con las precipitaciones concentradas principalmente en la mañana del domingo. Las temperaturas se mantendrán en valores altos para las mínimas, que hoy alcanzarán los 18 grados, y normales para las máximas, alcanzando los 21 grados.