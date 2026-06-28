David Hermida, bombero de A Coruña, tras aterrizar en Venezuela: "Esperamos ponernos a trabajar ya"

"Esperamos ponernos a trabajar ya". Ese es el objetivo con el que David Hermida, bombero del Ayuntamiento de A Coruña e integrante de la ONG gallega Briegal, ha llegado a Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto que ha sacudido el país. El coruñés forma parte de la expedición española enviada para colaborar con las autoridades locales en la localización de posibles supervivientes entre los escombros.

Hermida viaja acompañado por Blanco Puey, también bombero del Ayuntamiento de A Coruña. Junto a ellos se han desplazado dos bomberos del Ayuntamiento de Ferrol, un bombero de Navantia y otro de As Pontes, conformando el equipo gallego de Briegal que participa en esta misión internacional.

Nada más aterrizar en Venezuela, el bombero coruñés explicó que Briegal acumula una amplia experiencia en este tipo de emergencias, tras haber intervenido anteriormente en los terremotos de Turquía, las inundaciones de Libia y la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana.

Gracias a esa trayectoria, la organización ha sido incluida en un grupo de colaboración internacional a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organismo dependiente del Gobierno de España que coordina la respuesta en este tipo de catástrofes.

"Acabamos de aterrizar en estos momentos en Venezuela", relató Blanco en conversación con Quincemil poco después de llegar al país. El equipo gallego se integrará en un operativo formado por unas 50 personas y varios perros especializados en la búsqueda de víctimas, considerados fundamentales durante las primeras jornadas tras un terremoto.

El bombero reconoció que la expedición ha llegado más tarde de lo que hubiera sido deseable. "Aunque ya vamos un poquito tarde, sí que es cierto. Tendríamos que estar aquí antes, pero todo fueron problemas", explicó, en referencia a las dificultades que retrasaron el desplazamiento del contingente español.

Trabajarán con guías caninos

Una vez sobre el terreno, los efectivos de Briegal trabajarán como grupo ligero de búsqueda con guías caninos. En concreto, participarán en las tareas de localización de supervivientes junto a tres perros de rescate, dos pertenecientes a los equipos de Asturias y un tercero procedente de La Rioja. La labor de estos animales resulta esencial para detectar personas atrapadas bajo los escombros, especialmente durante las primeras fases de la intervención.

La misión española está coordinada por el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil Española, que dirige el dispositivo desplegado en Venezuela para colaborar con los equipos de emergencia del país.